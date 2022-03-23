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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/بوتين-الانسحاب-الجزئي-للمصنعين-الأجانب-فرصة-فريدة-للشركات-الروسية-1060355278.html
بوتين: الانسحاب الجزئي للمصنعين الأجانب فرصة فريدة للشركات الروسية
بوتين: الانسحاب الجزئي للمصنعين الأجانب فرصة فريدة للشركات الروسية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع الحكومة الروسية، إن الانسحاب الجزئي لبعض الشركات والمصنعين الأجانب يخلق فرصة فريدة للشركات... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T14:48+0000
2022-03-23T14:48+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
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وقال بوتين، إن "الانسحاب الجزئي من سوق الشركات الأجنبية المصنعة، بالطبع، يخلق فرصة فريدة لتطوير الإنتاج المحلي. ومع ذلك، يجب عمل كل ما يمكن لضمان وجود تنافسية داخلية"، مشددا على ضرورة ضمان عدم ظهور أي أشكال احتكارية في البلاد.وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".وتابع بوتين: "اتخذ عدد من الدول في الأسابيع الأخيرة قرارات غير شرعية لتجميد أصول روسية وبهذا شطب الغرب بشكل جماعي كل الثقة في عملاته، لقد أعلنت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن عجز حقيقي في التزاماتهما تجاه روسيا".انخفض بشكل مفاجئ سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 95 روبل للمرة الأولى منذ 3 مارس/آذار، بحسب بيانات التداول.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/بوتين-تجميد-الأصول-الروسية-أفقد-العالم-الثقة-بعملات-الغرب-والتزاماته-1060350158.html
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روسيا, اقتصاد

بوتين: الانسحاب الجزئي للمصنعين الأجانب فرصة فريدة للشركات الروسية

14:48 GMT 23.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع الحكومة الروسية، إن الانسحاب الجزئي لبعض الشركات والمصنعين الأجانب يخلق فرصة فريدة للشركات الروسية المحلية، مشددا على ضرورة منع الاحتكار وضمان انتشار وتنوع السلع.
وقال بوتين، إن "الانسحاب الجزئي من سوق الشركات الأجنبية المصنعة، بالطبع، يخلق فرصة فريدة لتطوير الإنتاج المحلي. ومع ذلك، يجب عمل كل ما يمكن لضمان وجود تنافسية داخلية"، مشددا على ضرورة ضمان عدم ظهور أي أشكال احتكارية في البلاد.

وطالب الرئيس الروسي أعضاء الحكومة "التأكد من أن التشكيلة (في السلع) كافية حتى يتمكن الناس من الاختيار من بين ما هو متاح في السوق".

لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوتين: تجميد الأصول الروسية أفقد العالم الثقة بعملات الغرب والتزاماته
13:06 GMT

وأعلن بوتين، اليوم الأربعاء، تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.

وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".

وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.

وتابع بوتين: "اتخذ عدد من الدول في الأسابيع الأخيرة قرارات غير شرعية لتجميد أصول روسية وبهذا شطب الغرب بشكل جماعي كل الثقة في عملاته، لقد أعلنت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن عجز حقيقي في التزاماتهما تجاه روسيا".
انخفض بشكل مفاجئ سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 95 روبل للمرة الأولى منذ 3 مارس/آذار، بحسب بيانات التداول.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:21 GMT
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