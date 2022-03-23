https://arabic.sputniknews.com/20220323/إسبانيا-نسعى-لإرساء-علاقات-أكثر-متانة-مع-المغرب-1060368745.html
إسبانيا: نسعى لإرساء علاقات "أكثر متانة" مع المغرب
إسبانيا: نسعى لإرساء علاقات "أكثر متانة" مع المغرب
اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن موقف حكومته المتعلق بالصحراء الغربية، ضروري لإرساء علاقات "أكثر متانة" مع المغرب، الحليف... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T21:24+0000
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وكانت حكومة سانشيز أعلنت يوم الجمعة دعمها لموقف الرباط بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة.ونقلت "فرانس برس" عن رئيس الوزراء الإسباني أنه ينهي أزمة دبلوماسية مع الرباط، لكن "الأهم هو أننا نرسي الأسس لعلاقات أكثر متانة مع المملكة المغربية".وأكد سانشيز الذي من المقرر أن يزور المغرب في موعد لاحق لم يكشف عنه، أنه "لم يكن من الممكن أن تكون علاقات إسبانيا مقطوعة" مع "دولة استراتيجية مثل المغرب".من جانبه أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنه سيزور الرباط في الأول من نيسان/ابريل.وأوضح وزير الخارجية أمام مجلس النواب أن "التعاون الوثيق" مع المغرب أمر ضروري لبلاده "لضمان سلامة الإسبان في المقام الأول (بفضل) مكافحة الهجرة غير الشرعية".ويوم الجمعة، أعلنت الحكومة المغربية أن مدريد أبلغت الرباط، يوم الجمعة، بأنها تؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل لقضية الصحراء الغربية، وتعتبرها "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".
https://arabic.sputniknews.com/20210615/بايدن-يحبط-سانشيز-وستولتنبرغ-يثمن-دور-إسبانيا-في-المنطقة-1049255910.html
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أخبار المغرب اليوم, إسبانيا
إسبانيا: نسعى لإرساء علاقات "أكثر متانة" مع المغرب
21:24 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 21:25 GMT 23.03.2022) تابعنا عبر
اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن موقف حكومته المتعلق بالصحراء الغربية، ضروري لإرساء علاقات "أكثر متانة" مع المغرب، الحليف "الاستراتيجي" لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وكانت حكومة سانشيز أعلنت يوم الجمعة دعمها لموقف الرباط بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة.
ونقلت "فرانس برس" عن رئيس الوزراء الإسباني أنه ينهي أزمة دبلوماسية مع الرباط
، لكن "الأهم هو أننا نرسي الأسس لعلاقات أكثر متانة مع المملكة المغربية".
وأكد سانشيز الذي من المقرر أن يزور المغرب في موعد لاحق لم يكشف عنه، أنه "لم يكن من الممكن أن تكون علاقات إسبانيا مقطوعة" مع "دولة استراتيجية مثل المغرب".
من جانبه أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنه سيزور الرباط في الأول من نيسان/ابريل.
وأوضح وزير الخارجية أمام مجلس النواب أن "التعاون الوثيق" مع المغرب أمر ضروري لبلاده "لضمان سلامة الإسبان في المقام الأول (بفضل) مكافحة الهجرة غير الشرعية".
ويوم الجمعة، أعلنت الحكومة المغربية أن مدريد أبلغت الرباط، يوم الجمعة، بأنها تؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل لقضية الصحراء الغربية، وتعتبرها "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".