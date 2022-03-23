https://arabic.sputniknews.com/20220323/إلهام-شاهين-منذ-أن-قرأت-دوري-في-بطلوع-الروح-لم-أتمكن-من-النوم-بصورة-طبيعية-1060346191.html

إلهام شاهين: منذ أن قرأت دوري في "بطلوع الروح" لم أتمكن من النوم بصورة طبيعية

إلهام شاهين: منذ أن قرأت دوري في "بطلوع الروح" لم أتمكن من النوم بصورة طبيعية

تحدثت النجمة المصرية إلهام شاهين عن دورها المثير للجدل في مسلسل "بطلوع الروح" المقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشة قناة "إم بي سي مصر". 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T12:19+0000

2022-03-23T12:19+0000

2022-03-23T12:19+0000

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ونقلت "إم بي سي" عن شاهين تصريحات أدلت بها حول مسلسل "بطلوع الروح"، حيث قالت إن المسلسل يقدم رسالة مهمة، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يحدث جدلا واسعا.وأضافت: "منذ قرأت الدور، لم أتمكن من النوم بصورة طبيعية من شدة القلق. أطل بشخصية "أم جهاد"، وهي قائدة "لواء الخنساء" أي أنها زعيمة داعش النسائية، امرأة تعتبر نفسها مقاتلة، وهي قوية الشخصية وعنيفة وتنفذ ما تقول".وأعربت شاهين عن اشمئزازها على الصعيد الشخصي من هذه الشخصية، "فلا شيء يجمع بين إلهام وأم جهاد ولكنه دور معقد يحمل في سياق العمل رسائل أخلاقية وفكرية هامة للمشاهد".وتضيف: "لأول مرة أشعر بالقلق إلى هذا الحد عندما أقرأ عملاً، ولعلها أغرب شخصية ألعبها في حياتي بعد أكثر من 100 فيلم وأكثر من 50 مسلسلاً".وأشادت شاهين بالعمل من الناحية الفنية قائلة، إنه "مصنوع على أعلى المستويات من حيث الكتابة والديكورات والممثلين، وستكون الفكرة مثيرة للجدل دون شك".من جهته، قال الفنان أحمد السعدني، أحد أبطال العمل، عن دور "عمر"، حيث قال إن الشخصية التي يقوم به "إنسان من أصول بسيطة وكان متفوقا في دراسته، فحصل بناء على ذلك على منحة دراسية في الجامعة الأميركية، وكان غريباً عن هذا المحيط، لكنه من الأساس شاب ملتزم، يُعجب بـروح (التي تقوم بدورها منة شلبي) لكنه إعجاب من طرف واحد فقط منذ أيام الجامعة".ويضيف: "بعد ثورة 30 يونيو ومع طرد الاخوان، ينزح مع النازحين ليستقر به المطاف في داعش، وهناك سيتعرف المشاهد إلى تفاصيل غريبة، أعتقد أنها ستكون جديدة عليه".في السياق ذاته، يتحدث الفنان محمد حاتم عند شخصية أكرم التي يقدمها، ويقول "هو شخص مشتت، يحاول طوال الوقت تحقيق ذاته، ورغم أنه إنسان ناجح في عمله، لكنه غير راض عن نفسه وغير سعيد بما حققه، ويختار طريقاً يصعب الرجوع منها".ويشير إلى أن "أكرم متزوج من روح، ويحبها ويحب ابنهما، وهم يعيشون معاً حياة طبيعية لكن يحصل ظرف ما يجعله يتخذ خيارات غريبة عنه، ونلمس لديه بعض الغموض ونكتشف سببه بعد الحلقة الأولى". ويؤكد أن "ثمة مشاهد مواجهات مع روح، وهناك علاقة مباشرة أكثر مع عمر داخل المعسكر".ويختم حاتم بالقول: "الفكرة جريئة ومثيرة للاهتمام، والموضوع فيه الكثير من المعلومات غير المنشورة على الانترنت ولم يأت على ذكرها أحد".يذكر أن مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، ديامان أبو عبود، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.ويسرد المسلسل قصة امرأة تصحو لتجد نفسها في مكان غريب عنها، وتكتشف أن زوجها استدرجها إلى أحد مراكز عمليات "داعش"، فتجد نفسها مضطرة لمواجهة الحياة الجديدة.وتتناول الأحداث حكاية روح، التي كانت تعيش حياة عادية، إلى أن يخدعها زوجها أكرم بالتنسيق مع أحدهم ويسافر بها إلى مركز لعمليات "داعش". هناك تلتقي روح بنماذج مختلفة من الناس من بينهم أم جهاد زعيمة الجناح النسائي للتنظيم التي انعدمت الرحمة في قلبها، والدكتور نور الذي يعمل مع هيئة مستقلة ويحاول إنقاذ المصابين، وشخصيات كثيرة أخرى.

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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع