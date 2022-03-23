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الأرصاد المصرية تحذر من كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من أوروبا
الأرصاد المصرية تحذر من كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من أوروبا
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، كاشفة موعد نهاية موجة البرد التي تعيشها البلاد حاليا. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T09:14+0000
2022-03-23T09:14+0000
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وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من أوروبا تؤثر على شمال البلاد حيث تتكون السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار تكون متوسطة يصاحبها سقوط البرد في بعض الأحيان ويسمع لها دوي الرعد.وأضافت أنه "من المتوقع أن تتقدم (الكتلة الهوائية) إلى السواحل الشرقية مساء اليوم تكون خفيفة إلى متوسطة هناك، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مساء".وأشارت إلى أنه كذلك من المتوقع أن "تسود أجواء باردة نهارا علي كافة الأنحاء شديدة البرودة ليلا".وأكدت الهيئة في بيانها أن هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.وبشرت الهيئة أنه اعتباراً من السبت 26 مارس/ آذار تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
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الأرصاد المصرية تحذر من كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من أوروبا

09:14 GMT 23.03.2022
© AP Photo / Amr Nabilعاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، كاشفة موعد نهاية موجة البرد التي تعيشها البلاد حاليا.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من أوروبا تؤثر على شمال البلاد حيث تتكون السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار تكون متوسطة يصاحبها سقوط البرد في بعض الأحيان ويسمع لها دوي الرعد.
وأضافت أنه "من المتوقع أن تتقدم (الكتلة الهوائية) إلى السواحل الشرقية مساء اليوم تكون خفيفة إلى متوسطة هناك، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مساء".
وأشارت إلى أنه كذلك من المتوقع أن "تسود أجواء باردة نهارا علي كافة الأنحاء شديدة البرودة ليلا".
وأكدت الهيئة في بيانها أن هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
وبشرت الهيئة أنه اعتباراً من السبت 26 مارس/ آذار تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
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