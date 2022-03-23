عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الأمن-الصومالي-يحبط-هجوما-مسلحا-على-قاعدة-للجيش-قرب-مطار-مقديشو-الدولي-1060337999.html
الأمن الصومالي يحبط هجوما مسلحا على قاعدة للجيش قرب مطار مقديشو الدولي
الأمن الصومالي يحبط هجوما مسلحا على قاعدة للجيش قرب مطار مقديشو الدولي
أحبطت قوات الأمن الصومالية، اليوم الأربعاء، هجوما مسلحا على قاعدة للجيش الصومالي قرب مطار مقديشو الدولي، فيما تبنت حركة "الشباب" المتشددة المسؤولية عن الهجوم. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T10:02+0000
2022-03-23T10:02+0000
العالم العربي
الصومال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1048852749_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_87580543e5c32d3dfc405258b8c87b68.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الصومالي الرسمي عن متحدث باسم الشرطة الصومالية قوله: "حاول إرهابيون مسلحون اقتحام قاعدة للجيش بالقرب من مطار آدم عدي الدولي في مقديشو، الأربعاء، لكن قوات الأمن اليقظة أوقفتهم".وأوضح التلفزيون الصومالي أن القوات الأمنية حاصرت المهاجمين بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب إحدى البوابات الرئيسية لقاعدة هالان العسكرية بمقديشو التي تضم مقرات بعثة الاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية والبعثات الدبلوماسية الغربية بما في ذلك السفارة الأميركية.فيما أفاد موقع "غاروي" الإخباري المحلي بأن حركة "الشباب" تبنت الهجوم المسلح وزعمت أن مسلحيها نجحوا في اقتحموا قاعدة هالان العسكرية في مقديشو.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/بعد-شهور-من-المعاناة-هل-تتخطى-الانتخابات-الصومالية-آخر-العقبات؟-1060038230.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1048852749_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b6720112d948beccef08b714a08db812.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الصومال

الأمن الصومالي يحبط هجوما مسلحا على قاعدة للجيش قرب مطار مقديشو الدولي

10:02 GMT 23.03.2022
© AFP 2022شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرGoogle news
أحبطت قوات الأمن الصومالية، اليوم الأربعاء، هجوما مسلحا على قاعدة للجيش الصومالي قرب مطار مقديشو الدولي، فيما تبنت حركة "الشباب" المتشددة المسؤولية عن الهجوم.
القاهرة - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الصومالي الرسمي عن متحدث باسم الشرطة الصومالية قوله: "حاول إرهابيون مسلحون اقتحام قاعدة للجيش بالقرب من مطار آدم عدي الدولي في مقديشو، الأربعاء، لكن قوات الأمن اليقظة أوقفتهم".

وأوضح التلفزيون الصومالي أن القوات الأمنية حاصرت المهاجمين بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب إحدى البوابات الرئيسية لقاعدة هالان العسكرية بمقديشو التي تضم مقرات بعثة الاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية والبعثات الدبلوماسية الغربية بما في ذلك السفارة الأميركية.
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
بعد شهور من المعاناة.. هل تتخطى الانتخابات الصومالية آخر العقبات؟
17 مارس, 19:26 GMT


فيما أفاد موقع "غاروي" الإخباري المحلي بأن حركة "الشباب" تبنت الهجوم المسلح وزعمت أن مسلحيها نجحوا في اقتحموا قاعدة هالان العسكرية في مقديشو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала