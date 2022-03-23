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الأمن الصومالي يحبط هجوما مسلحا على قاعدة للجيش قرب مطار مقديشو الدولي
الأمن الصومالي يحبط هجوما مسلحا على قاعدة للجيش قرب مطار مقديشو الدولي
أحبطت قوات الأمن الصومالية، اليوم الأربعاء، هجوما مسلحا على قاعدة للجيش الصومالي قرب مطار مقديشو الدولي، فيما تبنت حركة "الشباب" المتشددة المسؤولية عن الهجوم. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الصومالي الرسمي عن متحدث باسم الشرطة الصومالية قوله: "حاول إرهابيون مسلحون اقتحام قاعدة للجيش بالقرب من مطار آدم عدي الدولي في مقديشو، الأربعاء، لكن قوات الأمن اليقظة أوقفتهم".وأوضح التلفزيون الصومالي أن القوات الأمنية حاصرت المهاجمين بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب إحدى البوابات الرئيسية لقاعدة هالان العسكرية بمقديشو التي تضم مقرات بعثة الاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية والبعثات الدبلوماسية الغربية بما في ذلك السفارة الأميركية.فيما أفاد موقع "غاروي" الإخباري المحلي بأن حركة "الشباب" تبنت الهجوم المسلح وزعمت أن مسلحيها نجحوا في اقتحموا قاعدة هالان العسكرية في مقديشو.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/بعد-شهور-من-المعاناة-هل-تتخطى-الانتخابات-الصومالية-آخر-العقبات؟-1060038230.html
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العالم العربي, الصومال
الأمن الصومالي يحبط هجوما مسلحا على قاعدة للجيش قرب مطار مقديشو الدولي
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أحبطت قوات الأمن الصومالية، اليوم الأربعاء، هجوما مسلحا على قاعدة للجيش الصومالي قرب مطار مقديشو الدولي، فيما تبنت حركة "الشباب" المتشددة المسؤولية عن الهجوم.
القاهرة - سبوتنيك
. ونقل التلفزيون الصومالي الرسمي عن متحدث باسم الشرطة الصومالية قوله: "حاول إرهابيون مسلحون اقتحام قاعدة للجيش بالقرب من مطار آدم عدي الدولي في مقديشو، الأربعاء، لكن قوات الأمن اليقظة أوقفتهم".
وأوضح التلفزيون الصومالي أن القوات الأمنية حاصرت المهاجمين بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب إحدى البوابات الرئيسية لقاعدة هالان العسكرية بمقديشو التي تضم مقرات بعثة الاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية والبعثات الدبلوماسية الغربية بما في ذلك السفارة الأميركية.
فيما أفاد موقع "غاروي" الإخباري المحلي بأن حركة "الشباب" تبنت الهجوم المسلح وزعمت أن مسلحيها نجحوا في اقتحموا قاعدة هالان العسكرية في مقديشو.