https://arabic.sputniknews.com/20220323/الخارجية-الروسية-تعلن-عقوبات-اقتصادية-جديدة-ضد-الغرب--1060360266.html

الخارجية الروسية تعلن عقوبات اقتصادية جديدة ضد الغرب

الخارجية الروسية تعلن عقوبات اقتصادية جديدة ضد الغرب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، أن موسكو تحضر قوائم عقوبات اقتصادية جديدة ضد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T16:33+0000

2022-03-23T16:33+0000

2022-03-23T17:01+0000

روسيا

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وقال إيفانوف للصحفيين ردا على سؤال حول العقوبات: "يجري العمل عليها حاليا.. نعم يتم تحضيرها."وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/بوتين-يعلن-تحويل-المدفوعات-مقابل-الغاز-إلى-الروبل-الروسي-1060347781.html

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