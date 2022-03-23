عربي
مصدر محلي: مصرع المسؤول عن مقتل مؤسس "أنصار الله" في انفجار سيارة مفخخة بعدن
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الخارجية-الروسية-تعلن-عقوبات-اقتصادية-جديدة-ضد-الغرب--1060360266.html
الخارجية الروسية تعلن عقوبات اقتصادية جديدة ضد الغرب
الخارجية الروسية تعلن عقوبات اقتصادية جديدة ضد الغرب
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، أن موسكو تحضر قوائم عقوبات اقتصادية جديدة ضد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T16:33+0000
2022-03-23T17:01+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698910_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_d331c1c3d3a97c527127be0b508e9cbb.jpg
وقال إيفانوف للصحفيين ردا على سؤال حول العقوبات: "يجري العمل عليها حاليا.. نعم يتم تحضيرها."وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/بوتين-يعلن-تحويل-المدفوعات-مقابل-الغاز-إلى-الروبل-الروسي-1060347781.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698910_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_38cfdb8409c68c312bb625f8562035dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الخارجية الروسية تعلن عقوبات اقتصادية جديدة ضد الغرب

16:33 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 17:01 GMT 23.03.2022)
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، أن موسكو تحضر قوائم عقوبات اقتصادية جديدة ضد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وقال إيفانوف للصحفيين ردا على سؤال حول العقوبات: "يجري العمل عليها حاليا.. نعم يتم تحضيرها."و
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.
وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".
وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
بوتين يعلن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي
12:27 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала