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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الخارجية-الروسية-عدد-الدبلوماسيين-الروس-في-بولندا-أقل-من-العدد-المعلن-للموظفين-المطرودين-1060354861.html
الخارجية الروسية: عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن للموظفين المطرودين
الخارجية الروسية: عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن للموظفين المطرودين
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن لموظفي البعثات الدبلوماسية المطرودين الذي... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T14:35+0000
2022-03-23T14:35+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت زاخاروفا على الهواء من قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بصراحة، لا نفهم حتى من أين جاء هذا الرقم، بالنظر إلى أنه أعلى إلى حد ما من عدد الدبلوماسيين الروس في وارسو".اتهمت وكالة الأمن الداخلي البولندية، 45 دبلوماسيًا روسيًا بالتجسس، وطالبت بطردهم خارج البلاد.وقال المتحدث باسم الوزير المنسق لأجهزة المخابرات البولندية، ستانيسلاف زارين، اليوم الأربعاء إن "وكالة الأمن الداخلي قامت بتجميع قائمة تضم 45 شخصًا تم التعرف عليهم يعملون في بولندا تحت ما يسمى بغطاء دبلوماسي. وهؤلاء هم الأفراد الذين يعملون بموجب وضع دبلوماسي، لكنهم يقومون بالفعل بأنشطة استخباراتية ضد بولندا".وأضاف أن "رئيس جهاز الأمن العام اقترح طرد الدبلوماسيين الروس بشكل عاجل من الأراضي البولندية".أكدت الخارجية البولندية أن وارسو لم تتخذ أي قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، في أعقاب طلبها طرد 45 دبلوماسيا روسيا متهمين بالتجسس.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسين للصحفيين إنه "لا توجد مثل هذه القرارات. لم تتخذ [قطع العلاقات الدبلوماسية] حتى الآن".
https://arabic.sputniknews.com/20220323/سياسيون-روس-بولندا-تحاول-السيطرة-على-مناطق-أوكرانية-تحت-مظلة-الناتو-1060348865.html
https://arabic.sputniknews.com/20220323/بولندا-لم-نتخذ-أي-قرار-بقطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-موسكو--1060353020.html
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الخارجية الروسية: عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن للموظفين المطرودين

14:35 GMT 23.03.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن لموظفي البعثات الدبلوماسية المطرودين الذي أعلنت عنه وارسو.
وقالت زاخاروفا على الهواء من قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بصراحة، لا نفهم حتى من أين جاء هذا الرقم، بالنظر إلى أنه أعلى إلى حد ما من عدد الدبلوماسيين الروس في وارسو".
اتهمت وكالة الأمن الداخلي البولندية، 45 دبلوماسيًا روسيًا بالتجسس، وطالبت بطردهم خارج البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزير المنسق لأجهزة المخابرات البولندية، ستانيسلاف زارين، اليوم الأربعاء إن "وكالة الأمن الداخلي قامت بتجميع قائمة تضم 45 شخصًا تم التعرف عليهم يعملون في بولندا تحت ما يسمى بغطاء دبلوماسي. وهؤلاء هم الأفراد الذين يعملون بموجب وضع دبلوماسي، لكنهم يقومون بالفعل بأنشطة استخباراتية ضد بولندا".
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
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وأضاف أن "رئيس جهاز الأمن العام اقترح طرد الدبلوماسيين الروس بشكل عاجل من الأراضي البولندية".
أكدت الخارجية البولندية أن وارسو لم تتخذ أي قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، في أعقاب طلبها طرد 45 دبلوماسيا روسيا متهمين بالتجسس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسين للصحفيين إنه "لا توجد مثل هذه القرارات. لم تتخذ [قطع العلاقات الدبلوماسية] حتى الآن".
وارسو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:21 GMT
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