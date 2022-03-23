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https://arabic.sputniknews.com/20220323/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-255-مسيرة-أوكرانية-و1564-دبابة-منذ-بداية-العملية-العسكرية--1060361297.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 255 مسيرة أوكرانية و1564 دبابة منذ بداية العملية العسكرية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 255 مسيرة أوكرانية و1564 دبابة منذ بداية العملية العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير255 مسيرة أوكرانية و 189 منظومة دفاع جوي و 1564 دبابة منذ بداية العملية العسكرية. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T17:01+0000
2022-03-23T17:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال الناطق: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة دمرت القوات الروسية 255 طائرة بدون طيارو 189 صاروخاً مضاداً للطائرات ، و1564 دبابة وعربة ومدرعة و 158 راجمة صواريخ و 627 مدفع ميداني وهاون اضافة الى 1367 قطعة عسكرية".وأضاف: "اسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 طائرات أوكرانية بدون طيار في مناطق إيزيوم وكييف وسومي وخاركوف وتشيرنيهيف".وتابع: "شن الطيران الروسية ضربات على 86 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها: ستة مراكز قيادة ، وراجمتا صواريخ وثمانية مدافع ميدانية ، وثلاثة مستودعات للذخيرة ، و 49 منطقة لتكديس الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220322/خبير-ألماني-يؤكد-استحالة-الدفاع-أمام-ترسانة-الصواريخ-الروسية-الفرط-صوتية-1060310071.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير 255 مسيرة أوكرانية و1564 دبابة منذ بداية العملية العسكرية

17:01 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 17:07 GMT 23.03.2022)
© Sputnik . Valeriy Belousovوزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير255 مسيرة أوكرانية و 189 منظومة دفاع جوي و 1564 دبابة منذ بداية العملية العسكرية.
وقال الناطق: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة دمرت القوات الروسية 255 طائرة بدون طيارو 189 صاروخاً مضاداً للطائرات ، و1564 دبابة وعربة ومدرعة و 158 راجمة صواريخ و 627 مدفع ميداني وهاون اضافة الى 1367 قطعة عسكرية".
وأضاف: "اسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 طائرات أوكرانية بدون طيار في مناطق إيزيوم وكييف وسومي وخاركوف وتشيرنيهيف".
وتابع: "شن الطيران الروسية ضربات على 86 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها: ستة مراكز قيادة ، وراجمتا صواريخ وثمانية مدافع ميدانية ، وثلاثة مستودعات للذخيرة ، و 49 منطقة لتكديس الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:01 GMT
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