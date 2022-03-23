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السلفادور تؤجل إصدار سندات بيتكوين في انتظار ظروف مواتية بالسوق المالية
السلفادور تؤجل إصدار سندات بيتكوين في انتظار ظروف مواتية بالسوق المالية
أعلن وزير المالية بالسلفادور، أليخاندرو زيلايا، أمس الثلاثاء، أن الحكومة أجلت الإصدار غير المسبوق من السندات المدعومة بعملة بيتكوين، التي كانت مقررة الأسبوع... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T02:14+0000
2022-03-23T02:14+0000
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وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن الوقت غير مناسب لإصدار السندات، مبرزا أن الموعد المثالي هو في النصف الأول من العام.وأضاف المسؤول، "في مايو أو يونيو تكون متغيرات السوق مختلفة بعض الشيء، وسيكون بمقدورنا بعد هذه الفترة طرح هذه السندات، أخذا بعين الاعتبار التقلبات التي ستنتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية".وخططت حكومة السلفادور لإطلاق سندات بقيمة مليار دولار بين 15 و20 مارس/آذار الجاري، لكن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتقلب العملة المشفرة دفعت السلطات إلى تغيير التاريخ.وقد يتأخر الإطلاق حتى ستمبر/أيلول المقبل، حيث تراجعت عملة البيتكوين بعد تسجيلها أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 67500 دولار في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وخسرت العملة الرقمية ما يقرب من نصف قيمتها في 22 يناير/كانون الثاني العام الجاري، وتم تداولها عند 42609 دولارات، الثلاثاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيتكوين-ترتفع-فوق-40-ألف-دولار-مع-صحوة-جماعية-لسوق-العملات-المشفرة-1059980439.html
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تقنية بلوك تشين

السلفادور تؤجل إصدار سندات بيتكوين في انتظار ظروف مواتية بالسوق المالية

02:14 GMT 23.03.2022
© shutterstockعملة بيتكوين المشفرة
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© shutterstock
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أعلن وزير المالية بالسلفادور، أليخاندرو زيلايا، أمس الثلاثاء، أن الحكومة أجلت الإصدار غير المسبوق من السندات المدعومة بعملة بيتكوين، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، في انتظار الظروف المواتية في السوق.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن الوقت غير مناسب لإصدار السندات، مبرزا أن الموعد المثالي هو في النصف الأول من العام.
وأضاف المسؤول، "في مايو أو يونيو تكون متغيرات السوق مختلفة بعض الشيء، وسيكون بمقدورنا بعد هذه الفترة طرح هذه السندات، أخذا بعين الاعتبار التقلبات التي ستنتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية".
وخططت حكومة السلفادور لإطلاق سندات بقيمة مليار دولار بين 15 و20 مارس/آذار الجاري، لكن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتقلب العملة المشفرة دفعت السلطات إلى تغيير التاريخ.
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وقد يتأخر الإطلاق حتى ستمبر/أيلول المقبل، حيث تراجعت عملة البيتكوين بعد تسجيلها أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 67500 دولار في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وخسرت العملة الرقمية ما يقرب من نصف قيمتها في 22 يناير/كانون الثاني العام الجاري، وتم تداولها عند 42609 دولارات، الثلاثاء.
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