https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيتكوين-ترتفع-فوق-40-ألف-دولار-مع-صحوة-جماعية-لسوق-العملات-المشفرة-1059980439.html
بيتكوين ترتفع فوق 40 ألف دولار مع صحوة جماعية لسوق العملات المشفرة
بيتكوين ترتفع فوق 40 ألف دولار مع صحوة جماعية لسوق العملات المشفرة
ارتفعت عملة بيتكوين إلى ما يزيد على 40 ألف دولار، اليوم الأربعاء، مستفيدة من تقارير تفيد بأن الرئيس الكوري الجنوبي القادم متفائل بشأن العملات المشفرة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:42+0000
2022-03-16T13:42+0000
2022-03-16T13:42+0000
اقتصاد
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وارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 2%، اليوم، على خلفية العديد من العوامل الإيجابية، مثل تخلي الاتحاد الأوروبي عن تشريعات من شأنها أن تؤدي إلى حظر فعال على تعدين البيتكوين داخل الكتلة، بحسب موقع "ياهو فايننس".وارتفعت بيتكوين بنسبة 3.6%، اليوم، متجاوزة 40 ألف دولار في الساعات الأولى من الصباح (بتوقيت غرينتش)، كما ارتفعت قيمة إثيريوم بنسبة 5% لتصل إلى 2644 دولارا.مع بداية تأثير التضخم على العملات الورقية الرئيسية، يبحث المزيد والمزيد من المستثمرين عن بديل للدولار. تسبب معدل التضخم في قيام المستثمر الأمريكي ومدير الصندوق بيل غروس بالتعهد بالتحول إلى عملة بيتكوين.في حديثه هذا الأسبوع لشبكة "سي إن بي سي"، قال غروس: "أعتقد أننا بحاجة إلى بديل للدولار كما رأينا في الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، وكما تعلم، سيكون هناك العديد من الناجين وأنا استثمر إلى حد صغير في بيتكوين".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/برلمان-الاتحاد-الأوروبي-يرفض-مقترحا-يحظر-بيتكوين-وعملات-مشفرة-أخرى-1059901614.html
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اقتصاد
بيتكوين ترتفع فوق 40 ألف دولار مع صحوة جماعية لسوق العملات المشفرة
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ارتفعت عملة بيتكوين إلى ما يزيد على 40 ألف دولار، اليوم الأربعاء، مستفيدة من تقارير تفيد بأن الرئيس الكوري الجنوبي القادم متفائل بشأن العملات المشفرة.
وارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 2%، اليوم، على خلفية العديد من العوامل الإيجابية، مثل تخلي الاتحاد الأوروبي عن تشريعات من شأنها أن تؤدي إلى حظر فعال على تعدين البيتكوين
داخل الكتلة، بحسب موقع "ياهو فايننس".
وارتفعت بيتكوين بنسبة 3.6%، اليوم، متجاوزة 40 ألف دولار في الساعات الأولى من الصباح (بتوقيت غرينتش)، كما ارتفعت قيمة إثيريوم بنسبة 5% لتصل إلى 2644 دولارا.
مع بداية تأثير التضخم على العملات الورقية الرئيسية، يبحث المزيد والمزيد من المستثمرين عن بديل للدولار. تسبب معدل التضخم في قيام المستثمر الأمريكي ومدير الصندوق بيل غروس بالتعهد بالتحول إلى عملة بيتكوين
.
في حديثه هذا الأسبوع لشبكة "سي إن بي سي"، قال غروس: "أعتقد أننا بحاجة إلى بديل للدولار كما رأينا في الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، وكما تعلم، سيكون هناك العديد من الناجين وأنا استثمر إلى حد صغير في بيتكوين".