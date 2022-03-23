عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الناتو-لا-يعتبر-نفسه-جزءا-من-النزاع-في-أوكرانيا--1060354089.html
الناتو لا يعتبر نفسه جزءا من النزاع في أوكرانيا
الناتو لا يعتبر نفسه جزءا من النزاع في أوكرانيا
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن الناتو ليس جزءا من الصراع في أوكرانيا ولا يخطط لإرسال قوات إلى هناك. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T14:10+0000
2022-03-23T14:10+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/06/1044550619_0:0:3084:1736_1920x0_80_0_0_af73e7f1618bba8e282d719eb3c293ce.jpg
سبوتنيك. وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي "عندما يتعلق الأمر بالقوات، فإن الناتو ليس جزءا من النزاع، لقد قدمنا الدعم لأوكرانيا لكننا لسنا جزءا من النزاع".وأضاف ستولتنبرغ، قبل انعقاد قمة استثنائية لرؤساء دول حلف الناتو غدا الخميس، أن "دعم أوكرانيا من أولويات الناتو ولكن لن نناقش غدا مسألة انضمام كييف إلى الناتو"، وأشار إلى أن فولوديمير زيلينسكي "سيحضر افتراضيا" غدا القمة الاستثنائية لقادة حلف الناتو.وقال: "إن من ضمن مناقشات الحلف سيكون، "تواجد 8 قوات لمجموعات قتالية في دول غرب البلقان والبحر الأسود وشرق أوروبا".وفي هذا الشأن أكد أن، "قبل الهجوم كان هناك 4 مجموعات قتالية، ثم ضاعفنا العدد عقب الهجوم على أوكرانيا ووسعنا عدد المعدات والأفراد في هذه المجموعات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/06/1044550619_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_92fab0efa280c1dde88b3127cb189417.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

الناتو لا يعتبر نفسه جزءا من النزاع في أوكرانيا

14:10 GMT 23.03.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERTالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر ميونخ للأمن السنوي في ألمانيا
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر ميونخ للأمن السنوي في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERT
تابعنا عبرGoogle news
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن الناتو ليس جزءا من الصراع في أوكرانيا ولا يخطط لإرسال قوات إلى هناك.
سبوتنيك. وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي "عندما يتعلق الأمر بالقوات، فإن الناتو ليس جزءا من النزاع، لقد قدمنا الدعم لأوكرانيا لكننا لسنا جزءا من النزاع".
وأضاف ستولتنبرغ، قبل انعقاد قمة استثنائية لرؤساء دول حلف الناتو غدا الخميس، أن "دعم أوكرانيا من أولويات الناتو ولكن لن نناقش غدا مسألة انضمام كييف إلى الناتو"، وأشار إلى أن فولوديمير زيلينسكي "سيحضر افتراضيا" غدا القمة الاستثنائية لقادة حلف الناتو.
وأوضح أن، "جميع حلفاء الناتو أكدوا عدم عزمهم إرسال أي قوات للناتو إلى أوكرانيا ومواصلة دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية والأسلحة".
وقال: "إن من ضمن مناقشات الحلف سيكون، "تواجد 8 قوات لمجموعات قتالية في دول غرب البلقان والبحر الأسود وشرق أوروبا".
وفي هذا الشأن أكد أن، "قبل الهجوم كان هناك 4 مجموعات قتالية، ثم ضاعفنا العدد عقب الهجوم على أوكرانيا ووسعنا عدد المعدات والأفراد في هذه المجموعات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала