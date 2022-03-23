https://arabic.sputniknews.com/20220323/الناتو-لا-يعتبر-نفسه-جزءا-من-النزاع-في-أوكرانيا--1060354089.html
الناتو لا يعتبر نفسه جزءا من النزاع في أوكرانيا
الناتو لا يعتبر نفسه جزءا من النزاع في أوكرانيا
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن الناتو ليس جزءا من الصراع في أوكرانيا ولا يخطط لإرسال قوات إلى هناك. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T14:10+0000
2022-03-23T14:10+0000
2022-03-23T14:10+0000
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سبوتنيك. وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي "عندما يتعلق الأمر بالقوات، فإن الناتو ليس جزءا من النزاع، لقد قدمنا الدعم لأوكرانيا لكننا لسنا جزءا من النزاع".وأضاف ستولتنبرغ، قبل انعقاد قمة استثنائية لرؤساء دول حلف الناتو غدا الخميس، أن "دعم أوكرانيا من أولويات الناتو ولكن لن نناقش غدا مسألة انضمام كييف إلى الناتو"، وأشار إلى أن فولوديمير زيلينسكي "سيحضر افتراضيا" غدا القمة الاستثنائية لقادة حلف الناتو.وقال: "إن من ضمن مناقشات الحلف سيكون، "تواجد 8 قوات لمجموعات قتالية في دول غرب البلقان والبحر الأسود وشرق أوروبا".وفي هذا الشأن أكد أن، "قبل الهجوم كان هناك 4 مجموعات قتالية، ثم ضاعفنا العدد عقب الهجوم على أوكرانيا ووسعنا عدد المعدات والأفراد في هذه المجموعات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الناتو لا يعتبر نفسه جزءا من النزاع في أوكرانيا
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن الناتو ليس جزءا من الصراع في أوكرانيا ولا يخطط لإرسال قوات إلى هناك.
سبوتنيك
. وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي "عندما يتعلق الأمر بالقوات، فإن الناتو ليس جزءا من النزاع، لقد قدمنا الدعم لأوكرانيا لكننا لسنا جزءا من النزاع".
وأضاف ستولتنبرغ، قبل انعقاد قمة استثنائية لرؤساء دول حلف الناتو غدا الخميس، أن "دعم أوكرانيا من أولويات الناتو ولكن لن نناقش غدا مسألة انضمام كييف إلى الناتو
"، وأشار إلى أن فولوديمير زيلينسكي "سيحضر افتراضيا" غدا القمة الاستثنائية لقادة حلف الناتو.
وأوضح أن، "جميع حلفاء الناتو أكدوا عدم عزمهم إرسال أي قوات للناتو إلى أوكرانيا ومواصلة دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية والأسلحة".
وقال: "إن من ضمن مناقشات الحلف سيكون، "تواجد 8 قوات لمجموعات قتالية في دول غرب البلقان والبحر الأسود وشرق أوروبا".
وفي هذا الشأن أكد أن، "قبل الهجوم كان هناك 4 مجموعات قتالية، ثم ضاعفنا العدد عقب الهجوم على أوكرانيا ووسعنا عدد المعدات والأفراد في هذه المجموعات".