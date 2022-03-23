https://arabic.sputniknews.com/20220323/ستولتنبرغ-انضمام-كييف-للناتو-ليس-ضمن-أجندة-الاجتماع-الاستثنائي-غدا-1060352643.html
ستولتنبرغ: انضمام كييف للناتو ليس ضمن أجندة الاجتماع الاستثنائي غدا
ستولتنبرغ: انضمام كييف للناتو ليس ضمن أجندة الاجتماع الاستثنائي غدا
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الاجتماع الاستثنائي غدا للحلف لن يشهد مناقشات حول انضمام أوكرانيا له، مؤكدا على استمرار في دعم كييف بالأسلحة... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:52+0000
2022-03-23T13:52+0000
2022-03-23T13:52+0000
العالم
الناتو
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أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قبل انعقاد قمة استثنائية لرؤساء دول حلف الناتو غدا الخميس، "دعم أوكرانيا من أولويات الناتو ولكن لن نناقش غدا مسألة انضمام كييف إلى الناتو".وأشار إلى أن فولوديمير زيلينسكي "سيحضر افتراضيا" غدا القمة الاستثنائية لقادة حلف الناتو.ثم أضاف أن، "جميع حلفاء الناتو أكدوا عدم عزمهم إرسال أي قوات للناتو إلى أوكرانيا ومواصلة دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية والأسلحة".وجدد أمين عام الحلف تأكيده على أن الناتو لا "يعتزم إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية".وقال إن من ضمن مناقشات الحلف سيكون، "تواجد 8 قوات لمجموعات قتالية في دول غرب البلقان والبحر الأسود وشرق أوروبا".وفي هذا الشأن أكد أن، "قبل الهجوم كان هناك ٤ مجموعات قتالية ثم ضاعفنا العدد عقب الهجوم على أوكرانيا ووسعنا عدد المعدات والأفراد في هذه المجموعات".
https://arabic.sputniknews.com/20220320/ستولتنبرغ-الناتو-سيزيد-من-دعمه-لأوكرانيا-والحلف-درب-لسنوات-الآلاف-ممن-يواجهون-الروس-الآن-1060142292.html
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العالم, الناتو
ستولتنبرغ: انضمام كييف للناتو ليس ضمن أجندة الاجتماع الاستثنائي غدا
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قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الاجتماع الاستثنائي غدا للحلف لن يشهد مناقشات حول انضمام أوكرانيا له، مؤكدا على استمرار في دعم كييف بالأسلحة والمساعدات الإنسانية.
أمستردام - سبوتنيك
. وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قبل انعقاد قمة استثنائية لرؤساء دول حلف الناتو غدا الخميس، "دعم أوكرانيا من أولويات الناتو ولكن لن نناقش غدا مسألة انضمام كييف إلى الناتو".
وأشار إلى أن فولوديمير زيلينسكي "سيحضر افتراضيا" غدا القمة الاستثنائية لقادة حلف الناتو.
ثم أضاف أن، "جميع حلفاء الناتو أكدوا عدم عزمهم إرسال أي قوات للناتو إلى أوكرانيا ومواصلة دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية والأسلحة".
وجدد أمين عام الحلف تأكيده على أن الناتو لا "يعتزم إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية".
وقال إن من ضمن مناقشات الحلف سيكون، "تواجد 8 قوات لمجموعات قتالية في دول غرب البلقان والبحر الأسود وشرق أوروبا".
وفي هذا الشأن أكد أن، "قبل الهجوم كان هناك ٤ مجموعات قتالية ثم ضاعفنا العدد عقب الهجوم على أوكرانيا ووسعنا عدد المعدات والأفراد في هذه المجموعات".