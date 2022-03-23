عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220323/ستولتنبرغ-انضمام-كييف-للناتو-ليس-ضمن-أجندة-الاجتماع-الاستثنائي-غدا-1060352643.html
ستولتنبرغ: انضمام كييف للناتو ليس ضمن أجندة الاجتماع الاستثنائي غدا
ستولتنبرغ: انضمام كييف للناتو ليس ضمن أجندة الاجتماع الاستثنائي غدا
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الاجتماع الاستثنائي غدا للحلف لن يشهد مناقشات حول انضمام أوكرانيا له، مؤكدا على استمرار في دعم كييف بالأسلحة... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:52+0000
2022-03-23T13:52+0000
العالم
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/06/1044550619_0:0:3084:1736_1920x0_80_0_0_af73e7f1618bba8e282d719eb3c293ce.jpg
أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قبل انعقاد قمة استثنائية لرؤساء دول حلف الناتو غدا الخميس، "دعم أوكرانيا من أولويات الناتو ولكن لن نناقش غدا مسألة انضمام كييف إلى الناتو".وأشار إلى أن فولوديمير زيلينسكي "سيحضر افتراضيا" غدا القمة الاستثنائية لقادة حلف الناتو.ثم أضاف أن، "جميع حلفاء الناتو أكدوا عدم عزمهم إرسال أي قوات للناتو إلى أوكرانيا ومواصلة دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية والأسلحة".وجدد أمين عام الحلف تأكيده على أن الناتو لا "يعتزم إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية".وقال إن من ضمن مناقشات الحلف سيكون، "تواجد 8 قوات لمجموعات قتالية في دول غرب البلقان والبحر الأسود وشرق أوروبا".وفي هذا الشأن أكد أن، "قبل الهجوم كان هناك ٤ مجموعات قتالية ثم ضاعفنا العدد عقب الهجوم على أوكرانيا ووسعنا عدد المعدات والأفراد في هذه المجموعات".
https://arabic.sputniknews.com/20220320/ستولتنبرغ-الناتو-سيزيد-من-دعمه-لأوكرانيا-والحلف-درب-لسنوات-الآلاف-ممن-يواجهون-الروس-الآن-1060142292.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/06/1044550619_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_92fab0efa280c1dde88b3127cb189417.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الناتو

ستولتنبرغ: انضمام كييف للناتو ليس ضمن أجندة الاجتماع الاستثنائي غدا

13:52 GMT 23.03.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERTالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر ميونخ للأمن السنوي في ألمانيا
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر ميونخ للأمن السنوي في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERT
تابعنا عبرGoogle news
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الاجتماع الاستثنائي غدا للحلف لن يشهد مناقشات حول انضمام أوكرانيا له، مؤكدا على استمرار في دعم كييف بالأسلحة والمساعدات الإنسانية.
أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قبل انعقاد قمة استثنائية لرؤساء دول حلف الناتو غدا الخميس، "دعم أوكرانيا من أولويات الناتو ولكن لن نناقش غدا مسألة انضمام كييف إلى الناتو".

وأشار إلى أن فولوديمير زيلينسكي "سيحضر افتراضيا" غدا القمة الاستثنائية لقادة حلف الناتو.

ثم أضاف أن، "جميع حلفاء الناتو أكدوا عدم عزمهم إرسال أي قوات للناتو إلى أوكرانيا ومواصلة دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية والأسلحة".
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
ستولتنبرغ: الناتو سيزيد من دعمه لأوكرانيا والحلف درب لسنوات الآلاف ممن يواجهون الروس الآن
20 مارس, 16:37 GMT


وجدد أمين عام الحلف تأكيده على أن الناتو لا "يعتزم إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية".

وقال إن من ضمن مناقشات الحلف سيكون، "تواجد 8 قوات لمجموعات قتالية في دول غرب البلقان والبحر الأسود وشرق أوروبا".

وفي هذا الشأن أكد أن، "قبل الهجوم كان هناك ٤ مجموعات قتالية ثم ضاعفنا العدد عقب الهجوم على أوكرانيا ووسعنا عدد المعدات والأفراد في هذه المجموعات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала