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https://arabic.sputniknews.com/20220323/رجل-يستقل-الحافلة-برفقة-حصانه-فيديو-1060361002.html
رجل يستقل الحافلة برفقة حصانه... فيديو
رجل يستقل الحافلة برفقة حصانه... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف يوثق رجل برفقة حصان في حافلة لنقل الركاب في مدينة ألماتي الكازاخستانية. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
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حصان
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ويظهر مقطع الفيديو بشعور الحصان الواضح بأنه في غير محله، لأنه كان يقوس ظهره بشكل مستمر.
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منوعات, حصان

رجل يستقل الحافلة برفقة حصانه... فيديو

16:56 GMT 23.03.2022
© AP Photo / Rodrigo Abdامرأة تدفع حصان الشرطي عن عربة طفلها، خلال الاحتجاجات التي أقيمت ضد المرشح للانتخابات الرئاسية كيكو فوجيموري في بيرو، 5 ابريل/ نيسان 2016.
امرأة تدفع حصان الشرطي عن عربة طفلها، خلال الاحتجاجات التي أقيمت ضد المرشح للانتخابات الرئاسية كيكو فوجيموري في بيرو، 5 ابريل/ نيسان 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف يوثق رجل برفقة حصان في حافلة لنقل الركاب في مدينة ألماتي الكازاخستانية.
ويظهر مقطع الفيديو بشعور الحصان الواضح بأنه في غير محله، لأنه كان يقوس ظهره بشكل مستمر.
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