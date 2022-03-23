https://arabic.sputniknews.com/20220323/رجل-يستقل-الحافلة-برفقة-حصانه-فيديو-1060361002.html
رجل يستقل الحافلة برفقة حصانه... فيديو
رجل يستقل الحافلة برفقة حصانه... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف يوثق رجل برفقة حصان في حافلة لنقل الركاب في مدينة ألماتي الكازاخستانية. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T16:56+0000
2022-03-23T16:56+0000
2022-03-23T16:56+0000
منوعات
حصان
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ويظهر مقطع الفيديو بشعور الحصان الواضح بأنه في غير محله، لأنه كان يقوس ظهره بشكل مستمر.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, حصان
رجل يستقل الحافلة برفقة حصانه... فيديو
تابعنا عبر
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف يوثق رجل برفقة حصان في حافلة لنقل الركاب في مدينة ألماتي الكازاخستانية.
ويظهر مقطع الفيديو بشعور الحصان
الواضح بأنه في غير محله، لأنه كان يقوس ظهره بشكل مستمر.