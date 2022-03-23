عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/روسيا-تقيد-الوصول-إلى-خدمة-غوغل-نيوز-1060364806.html
روسيا تقيد الوصول إلى خدمة "غوغل نيوز"
روسيا تقيد الوصول إلى خدمة "غوغل نيوز"
أعلنت الخدمة الفيدرالية في روسيا للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي "روسكومنادزور" أنها قيدت الوصول إلى "غوغل نيوز". 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T19:00+0000
2022-03-23T19:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
مجتمع
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058546792_0:263:2735:1801_1920x0_80_0_0_3071e6b0fd423b42d545191591e07395.jpg
وأشارت "روسكومنادزور" أنها قيدت الوصول إلى "غوغل نيوز" فيما يتعلق بالأخبار المزيفة المنشورة حول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.حظرت محكمة تفيرسكوي في موسكو، قبل أيام، تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام" في روسيا بسبب "أنشطتهما المتطرفة".وأوضح مكتب المدعي العام أن "الدعوى قد رُفعت رغبة في حماية الروس من المزيد من الانتهاكات لحقوقهم، حيث تجاهل إنستغرام أكثر من 4.5 ألف طلب لإزالة الصور المزيفة حول العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا والدعوات لتجمعات غير مصرح بها".وأشار المدعي العام إلى أن "القرار لا ينطبق على تطبيق واتساب للمراسلة، كما أنه لن يتم معاقبة الأفراد لمجرد استخدامهم خدمات التطبيقات المذكورة"
https://arabic.sputniknews.com/20220323/غواصات-نووية-روسية-جديدة-تدخل-الخدمة-عام-2022-1060346934.html
https://arabic.sputniknews.com/20220321/القضاء-الروسي-يصدر-حكما-يحظر-فيسبوك-وإنستغرام-في-البلاد-1060260591.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058546792_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7bc4200b6ead6e46223693054abcef58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, مجتمع, روسيا

روسيا تقيد الوصول إلى خدمة "غوغل نيوز"

19:00 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 19:44 GMT 23.03.2022)
© REUTERS / Dado Ruvicتطبيق متصفح "غوغل" على الهواتف الذكية
تطبيق متصفح غوغل على الهواتف الذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت الخدمة الفيدرالية في روسيا للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي "روسكومنادزور" أنها قيدت الوصول إلى "غوغل نيوز".
وأشارت "روسكومنادزور" أنها قيدت الوصول إلى "غوغل نيوز" فيما يتعلق بالأخبار المزيفة المنشورة حول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
حظرت محكمة تفيرسكوي في موسكو، قبل أيام، تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام" في روسيا بسبب "أنشطتهما المتطرفة".
غواصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
غواصات نووية روسية جديدة تدخل الخدمة عام 2022
12:26 GMT

وأعلنت المحكمة أن القرار سينفذ على الفور، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من قاعة إصدار الحكم.

وأوضح مكتب المدعي العام أن "الدعوى قد رُفعت رغبة في حماية الروس من المزيد من الانتهاكات لحقوقهم، حيث تجاهل إنستغرام أكثر من 4.5 ألف طلب لإزالة الصور المزيفة حول العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا والدعوات لتجمعات غير مصرح بها".

ووفقًا للادعاء العام، فإن "المعلومات المتطرفة تهدد الأفراد والمجتمع ككل، ويؤكد مكتب المدعي العام أن الشركة تنتهك قواعدها الخاصة بالسماح بدعوات لقتل عناصر الجيش الروسي".

انقطاع خدمات منصات فيسبوك إنستغرام وواتساب 4 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
القضاء الروسي يصدر حكما يحظر "فيسبوك" و"إنستغرام" في البلاد
21 مارس, 14:22 GMT
وأشار المدعي العام إلى أن "القرار لا ينطبق على تطبيق واتساب للمراسلة، كما أنه لن يتم معاقبة الأفراد لمجرد استخدامهم خدمات التطبيقات المذكورة"
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала