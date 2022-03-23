https://arabic.sputniknews.com/20220323/روسيا-تقيد-الوصول-إلى-خدمة-غوغل-نيوز-1060364806.html
روسيا تقيد الوصول إلى خدمة "غوغل نيوز"
روسيا تقيد الوصول إلى خدمة "غوغل نيوز"
أعلنت الخدمة الفيدرالية في روسيا للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي "روسكومنادزور" أنها قيدت الوصول إلى "غوغل نيوز". 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T19:00+0000
2022-03-23T19:00+0000
2022-03-23T19:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
مجتمع
روسيا
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وأشارت "روسكومنادزور" أنها قيدت الوصول إلى "غوغل نيوز" فيما يتعلق بالأخبار المزيفة المنشورة حول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.حظرت محكمة تفيرسكوي في موسكو، قبل أيام، تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام" في روسيا بسبب "أنشطتهما المتطرفة".وأوضح مكتب المدعي العام أن "الدعوى قد رُفعت رغبة في حماية الروس من المزيد من الانتهاكات لحقوقهم، حيث تجاهل إنستغرام أكثر من 4.5 ألف طلب لإزالة الصور المزيفة حول العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا والدعوات لتجمعات غير مصرح بها".وأشار المدعي العام إلى أن "القرار لا ينطبق على تطبيق واتساب للمراسلة، كما أنه لن يتم معاقبة الأفراد لمجرد استخدامهم خدمات التطبيقات المذكورة"
https://arabic.sputniknews.com/20220323/غواصات-نووية-روسية-جديدة-تدخل-الخدمة-عام-2022-1060346934.html
https://arabic.sputniknews.com/20220321/القضاء-الروسي-يصدر-حكما-يحظر-فيسبوك-وإنستغرام-في-البلاد-1060260591.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, مجتمع, روسيا
روسيا تقيد الوصول إلى خدمة "غوغل نيوز"
19:00 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 19:44 GMT 23.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخدمة الفيدرالية في روسيا للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي "روسكومنادزور" أنها قيدت الوصول إلى "غوغل نيوز".
وأشارت "روسكومنادزور" أنها قيدت الوصول إلى "غوغل نيوز" فيما يتعلق بالأخبار المزيفة المنشورة حول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
حظرت محكمة تفيرسكوي في موسكو
، قبل أيام، تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام" في روسيا بسبب "أنشطتهما المتطرفة".
وأعلنت المحكمة أن القرار سينفذ على الفور، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من قاعة إصدار الحكم.
وأوضح مكتب المدعي العام أن "الدعوى قد رُفعت رغبة في حماية الروس من المزيد من الانتهاكات لحقوقهم، حيث تجاهل إنستغرام أكثر من 4.5 ألف طلب لإزالة الصور المزيفة حول العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا والدعوات لتجمعات غير مصرح بها".
ووفقًا للادعاء العام، فإن "المعلومات المتطرفة تهدد الأفراد والمجتمع ككل، ويؤكد مكتب المدعي العام أن الشركة تنتهك قواعدها الخاصة بالسماح بدعوات لقتل عناصر الجيش الروسي".
وأشار المدعي العام إلى أن "القرار لا ينطبق على تطبيق واتساب للمراسلة، كما أنه لن يتم معاقبة الأفراد لمجرد استخدامهم خدمات التطبيقات المذكورة"