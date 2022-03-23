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https://arabic.sputniknews.com/20220323/غواصات-نووية-روسية-جديدة-تدخل-الخدمة-عام-2022-1060346934.html
غواصات نووية روسية جديدة تدخل الخدمة عام 2022
غواصات نووية روسية جديدة تدخل الخدمة عام 2022
أعلنت شركة بناء السفن المتحدة الروسية أنها بصدد تسليم ثلاث غواصات للبحرية الروسية في عام 2022، بعضها يعمل على الطاقة النووية. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:26+0000
2022-03-23T12:26+0000
روسيا
رصد عسكري
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قال المدير العام لشركة بناء السفن المتحدة الروسية، أليكسي رحمانوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إن شركة بناء السفن المتحدة ستسلم أحدث ثلاث غواصات للبحرية الروسية هذا العام، بما في ذلك غواصة "جنراليسيمو سوفوروف" وغواصة و"كراسنويارسك"، العاملتان بالطاقة النووية.الجدير بالذكر، أن بناء غواصة "أوفا" يتم العمل عليه في أحواض بناء السفن الأميرالية في سانت بطرسبرغ.
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روسيا, رصد عسكري

غواصات نووية روسية جديدة تدخل الخدمة عام 2022

12:26 GMT 23.03.2022
© Sputnik . Jurij Kaver / الذهاب إلى بنك الصورغواصة روسية
غواصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Sputnik . Jurij Kaver
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أعلنت شركة بناء السفن المتحدة الروسية أنها بصدد تسليم ثلاث غواصات للبحرية الروسية في عام 2022، بعضها يعمل على الطاقة النووية.
قال المدير العام لشركة بناء السفن المتحدة الروسية، أليكسي رحمانوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إن شركة بناء السفن المتحدة ستسلم أحدث ثلاث غواصات للبحرية الروسية هذا العام، بما في ذلك غواصة "جنراليسيمو سوفوروف" وغواصة و"كراسنويارسك"، العاملتان بالطاقة النووية.

وقال رحمانوف: "بحلول نهاية العام، سنسلم إلى الأسطول غواصتين تعملان بالطاقة النووية، الغواصات النووية (جنراليسيمو سوفوروف) و(كراسنويارسك)، غواصة (أوفا) غير النووية".

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الجدير بالذكر، أن بناء غواصة "أوفا" يتم العمل عليه في أحواض بناء السفن الأميرالية في سانت بطرسبرغ.
© Sputnikغواصة "أوليانوفسك"
غواصة أوليانوفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
غواصة "أوليانوفسك"
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