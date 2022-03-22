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https://arabic.sputniknews.com/20220322/قاذفة-البجعة-البيضاء-النووية-الروسية-تظهر-قريبا-بحلتها-الجديدة-1060309547.html
قاذفة "البجعة البيضاء" النووية الروسية تظهر قريبا بحلتها الجديدة
قاذفة "البجعة البيضاء" النووية الروسية تظهر قريبا بحلتها الجديدة
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا بصدد الكشف عن قاذفة استراتيجية جديدة ستظهر قريبا في عام 2022. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T14:54+0000
2022-03-22T14:54+0000
رصد عسكري
روسيا
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وأشار بوريسوف إلى أنه سيتم إنتاج قاذفات استراتيجية من طراز "توبوليف 160" جديدة، في آخر تحديث لها من إصدار عام 2022.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي خلال رحلة عمل لمصنع كازان للطيران: "قمنا بفحص وتدقيق التوقيت الخاص بإنتاج المقاتلات العسكرية... الآن. والحمد لله، كل شيء يسير حسب الخطة، والإنتاج جاهز".وتابع بوريسوف: "نتوقع هذا العام إنتاج طائرة واحدة حديثة وجديدة من طراز توبوليف 160 (Tu-160)... أعتقد أن المصنع قد أعد بالفعل عملية الإنتاج بالكامل".يذكر، أنه في الـ 12 من يناير/ كانون الثاني قامت القاذفة الاستراتيجية الروسية (توبوليف 160 أم) ​​بأول رحلة لها من مطار مركز كازان للطيران، حيث حلقت على ارتفاع 600 متر لمدة 30 دقيقة، بحسب "إزفيستيا".ووقعت وزارة الدفاع الروسية، في يناير/ كانون الثاني من عام 2018، عقدا حكوميا مع شركة (توبوليف) "Tupolev" لتزويد الدفعة الأولى من طراز (Tu-160M)، وحيث تنص على تصنيع 10 طائرات جديدة.الجدير بالذكر، أن قاذفة "توبوليف 160" الروسية تلقب أيضا باسم "البجعة البيضاء"، وهي قاذفة استراتيجية تفوق سرعتها سرعة الصوت متعددة المهام، مع تصميم هندسي بتقنيات عالية جدا تسمح لها بتغيير باع أجنحتها بما ينسجم مع طبيعة المهمة والسرعة.وصممت "البجعة البيضاء" بهدف تدمير الأهداف بالصواريخ النووية والتقليدية، بما في ذلك الأهداف بعيدة المدى.
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رصد عسكري, روسيا

قاذفة "البجعة البيضاء" النووية الروسية تظهر قريبا بحلتها الجديدة

14:54 GMT 22.03.2022
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا بصدد الكشف عن قاذفة استراتيجية جديدة ستظهر قريبا في عام 2022.
وأشار بوريسوف إلى أنه سيتم إنتاج قاذفات استراتيجية من طراز "توبوليف 160" جديدة، في آخر تحديث لها من إصدار عام 2022.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي خلال رحلة عمل لمصنع كازان للطيران: "قمنا بفحص وتدقيق التوقيت الخاص بإنتاج المقاتلات العسكرية... الآن. والحمد لله، كل شيء يسير حسب الخطة، والإنتاج جاهز".
وتابع بوريسوف: "نتوقع هذا العام إنتاج طائرة واحدة حديثة وجديدة من طراز توبوليف 160 (Tu-160)... أعتقد أن المصنع قد أعد بالفعل عملية الإنتاج بالكامل".
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12:50 GMT
يذكر، أنه في الـ 12 من يناير/ كانون الثاني قامت القاذفة الاستراتيجية الروسية (توبوليف 160 أم) ​​بأول رحلة لها من مطار مركز كازان للطيران، حيث حلقت على ارتفاع 600 متر لمدة 30 دقيقة، بحسب "إزفيستيا".

وتم إطلاق برنامج لتصنيع نسخ جديدة من القاذفات الروسية الاستراتيجية (توبوليف 160) "Tu-160" في نسختها الحديثة، بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووقعت وزارة الدفاع الروسية، في يناير/ كانون الثاني من عام 2018، عقدا حكوميا مع شركة (توبوليف) "Tupolev" لتزويد الدفعة الأولى من طراز (Tu-160M)، وحيث تنص على تصنيع 10 طائرات جديدة.
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16 فبراير, 16:15 GMT
الجدير بالذكر، أن قاذفة "توبوليف 160" الروسية تلقب أيضا باسم "البجعة البيضاء"، وهي قاذفة استراتيجية تفوق سرعتها سرعة الصوت متعددة المهام، مع تصميم هندسي بتقنيات عالية جدا تسمح لها بتغيير باع أجنحتها بما ينسجم مع طبيعة المهمة والسرعة.
وصممت "البجعة البيضاء" بهدف تدمير الأهداف بالصواريخ النووية والتقليدية، بما في ذلك الأهداف بعيدة المدى.
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