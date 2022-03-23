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https://arabic.sputniknews.com/20220323/متحدث-الجيش-الوطني-الليبي-يصف-أخبار-إرسال-قوات-ليبية-للقتال-في-أوكرانيا-بـ-الأكاذيب-والادعاءات-1060364257.html
الجيش الليبي يحسم الجدل حول زيارة حفتر واتفاقه على إرسال قوات إلى أوكرانيا
الجيش الليبي يحسم الجدل حول زيارة حفتر واتفاقه على إرسال قوات إلى أوكرانيا
وصف متحدث الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأخبار بشأن زيارة قائد الجيش خليفة حفتر واتفاقه على إرسال قوات ليبية للقتال في أوكرانيا بـ "الأكاذيب... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T18:49+0000
2022-03-23T19:44+0000
العالم العربي
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وحذر متحدث الجيش الوطني الليبي من انهيار مساعي توحيد المؤسسة العسكرية واللجنة المشتركة بسبب "تسييس" هذا الملف من الساسة الليبيين.وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد محجوب أن الجيش الوطني الليبي لن يرسل مقاتلين لأي جهة وليس لديه مرتزقة ليرسلهم، وذلك بعد نشر كييف مزاعم بأن الجيش الليبي سوف يرسل مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.وأوضح محجوب لسبوتنيك، اليوم الاثنين، "الجيش الوطني الليبي لن يرسل مقاتلين إلى أي جهة، ولا يوجد لديه مرتزقة ليرسلهم إلى أي جهة"، ردا على سؤال بشأن مزاعم كييف بإرسال الجيش الوطني الليبي لمرتزقة للقتال في أوكرانيا.وتابع، "نحن منشغلون بمكافحة الإرهاب وعصابات تهريب البشر في ليبيا، خاصة على الحدود الجنوبية للبلاد".
https://arabic.sputniknews.com/20220322/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-الليبي-في-موسكو-الوضع-في-ليبيا-1060305531.html
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العالم العربي

الجيش الليبي يحسم الجدل حول زيارة حفتر واتفاقه على إرسال قوات إلى أوكرانيا

18:49 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 19:44 GMT 23.03.2022)
© Sputnik . NADER AL SHAREEFاللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي
اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Sputnik . NADER AL SHAREEF
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وصف متحدث الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأخبار بشأن زيارة قائد الجيش خليفة حفتر واتفاقه على إرسال قوات ليبية للقتال في أوكرانيا بـ "الأكاذيب والادعاءات".
وحذر متحدث الجيش الوطني الليبي من انهيار مساعي توحيد المؤسسة العسكرية واللجنة المشتركة بسبب "تسييس" هذا الملف من الساسة الليبيين.
وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد محجوب أن الجيش الوطني الليبي لن يرسل مقاتلين لأي جهة وليس لديه مرتزقة ليرسلهم، وذلك بعد نشر كييف مزاعم بأن الجيش الليبي سوف يرسل مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وأوضح محجوب لسبوتنيك، اليوم الاثنين، "الجيش الوطني الليبي لن يرسل مقاتلين إلى أي جهة، ولا يوجد لديه مرتزقة ليرسلهم إلى أي جهة"، ردا على سؤال بشأن مزاعم كييف بإرسال الجيش الوطني الليبي لمرتزقة للقتال في أوكرانيا.

وتابع، "نحن منشغلون بمكافحة الإرهاب وعصابات تهريب البشر في ليبيا، خاصة على الحدود الجنوبية للبلاد".
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:42 GMT
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