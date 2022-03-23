https://arabic.sputniknews.com/20220323/مقتل-6-أشخاص-بينهم-5-أجانب-في-هجوم-على-مطار-مقديشو-الدولي-1060352451.html
مقتل 6 أشخاص بينهم 5 أجانب في هجوم على مطار مقديشو الدولي
مقتل 6 أشخاص بينهم 5 أجانب في هجوم على مطار مقديشو الدولي
قتل 6 أشخاص بينهم 5 أجانب، أحدهم جندي بالبعثة العسكرية الإفريقية في الصومال (أميسوم)، في الهجوم الذي شنته حركة الشباب الصومالية الإرهابية على مطار مقديشو... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:42+0000
2022-03-23T13:42+0000
2022-03-23T13:57+0000
الصومال
مقديشيو
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القاهرة- سبوتنيك. وقال متحدث الشرطة، عدن حسان، لإذاعة صوت أمريكا بنسختها الصومالية، إن "6 أشخاص قتلوا في الهجوم بينهم 5 أجانب، وأحدهم جندي بقوات أميسوم".وأفادت وسائل إعلام محلية صومالية بأنه تقرر، اليوم الأربعاء، تعليق حركة الطيران بمطار العاصمة مقديشو الدولي في أعقاب الهجوم المسلح الذي وقع قرب المطار. وأحبطت قوات الأمن الصومالية، اليوم الأربعاء، هجوما مسلحا على قاعدة للجيش الصومالي قرب مطار مقديشو الدولي، فيما تبنت حركة "الشباب" المتشددة المسؤولية عن الهجوم. ونقل التلفزيون الصومالي الرسمي عن متحدث باسم الشرطة الصومالية قوله: "حاول إرهابيون مسلحون اقتحام قاعدة للجيش بالقرب من مطار آدم عدي الدولي في مقديشو، الأربعاء، لكن قوات الأمن اليقظة أوقفتهم". وأوضح التلفزيون الصومالي، أن القوات الأمنية حاصرت المهاجمين بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب إحدى البوابات الرئيسية لقاعدة هالان العسكرية بمقديشو، التي تضم مقرات بعثة الاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية والبعثات الدبلوماسية الغربية بما في ذلك السفارة الأمريكية.
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الصومال, مقديشيو
مقتل 6 أشخاص بينهم 5 أجانب في هجوم على مطار مقديشو الدولي
13:42 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 13:57 GMT 23.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
قتل 6 أشخاص بينهم 5 أجانب، أحدهم جندي بالبعثة العسكرية الإفريقية في الصومال (أميسوم)، في الهجوم الذي شنته حركة الشباب الصومالية الإرهابية على مطار مقديشو الدولي، بالعاصمة الصومالية.
القاهرة- سبوتنيك. وقال متحدث الشرطة، عدن حسان، لإذاعة صوت أمريكا بنسختها الصومالية، إن "6 أشخاص قتلوا في الهجوم بينهم 5 أجانب، وأحدهم جندي بقوات أميسوم".
وأفادت وسائل إعلام محلية
صومالية بأنه تقرر، اليوم الأربعاء، تعليق حركة الطيران بمطار العاصمة مقديشو الدولي في أعقاب الهجوم المسلح الذي وقع قرب المطار. وأحبطت قوات الأمن الصومالية، اليوم الأربعاء، هجوما مسلحا على قاعدة للجيش الصومالي قرب مطار مقديشو الدولي، فيما تبنت حركة "الشباب" المتشددة المسؤولية عن الهجوم.
ونقل التلفزيون الصومالي الرسمي عن متحدث باسم الشرطة الصومالية قوله: "حاول إرهابيون مسلحون اقتحام قاعدة للجيش بالقرب من مطار آدم عدي الدولي في مقديشو، الأربعاء، لكن قوات الأمن اليقظة أوقفتهم".
وأوضح التلفزيون الصومالي، أن القوات الأمنية حاصرت المهاجمين بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب إحدى البوابات الرئيسية لقاعدة هالان العسكرية بمقديشو، التي تضم مقرات بعثة الاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية والبعثات الدبلوماسية الغربية بما في ذلك السفارة الأمريكية.