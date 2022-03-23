https://arabic.sputniknews.com/20220323/نيبينزيا-يدعو-لعدم-تسييس-القضايا-الإنسانية-بعد-رفض-مشروع-قرار-بمجلس-الأمن-حول-أوكرانيا-1060369816.html

نيبينزيا يدعو لعدم تسييس القضايا الإنسانية بعد رفض مشروع قرار بمجلس الأمن حول أوكرانيا

نيبينزيا يدعو لعدم تسييس القضايا الإنسانية بعد رفض مشروع قرار بمجلس الأمن حول أوكرانيا

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، القوات الأوكرانية من استخدام المدنيين كدروع بشرية وذلك نتيجة لرفض تبني مشروع القرار الروسي الإنساني... 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T23:06+0000

2022-03-23T23:06+0000

2022-03-23T23:06+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

فاسيلي نيبينزيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060067820_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_126c2a75de19c7e6f7387906e27afee9.jpg

نيويورك - سبوتنيك. وخلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، دعا نيبينزيا، القوات الأوكرانية إلى عدم مهاجمة أي أهداف حيوية للبنية التحتية وعدم وضع معدات عسكرية ثقيلة في المناطق السكنية والمكتظة بالسكان، من أجل ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني والطبي والجرحى والمرضى والمدنيين.وفشل مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق نار عبر المفاوضات في أوكرانيا، في الحصول على الأصوات الكافية لتمريره بمجلس الأمن الدولي، وفقا لمراسل سبوتنيك.وصوتت الصين وروسيا لصالح المشروع، فيما امتنعت الـ13 دولة الآخرين وبينهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، عن التصويت عليه، ولم تصوت أي دولة ضده.ويدين مشروع القرار كل انتهاكات القانون الإنساني والدولي وحقوق الإنسان، وبينها اتفاقيات جنيف. كما يدعو إلى احترام وحماية جميع العاملين في الحقل الإنساني والطبي الذين يشاركون فقط في المهام الطبية والواجبات المرتبطة بها في أوكرانيا.وعقد مجلس الأمن الدولي مؤخرا سلسلة من المناقشات حول الأوضاع في أوكرانيا مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع سلاح ومواجهة النازيين في أوكرانيا، بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دعم موسكو للدفاع عنهما ضد الهجمات الأوكرانية المكثفة.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/الأمم-المتحدة-ترفض-تتبنى-قرار-روسيا-الإنساني-الداعي-إلى-هدنة-تفاوضية-في-أوكرانيا-1060368887.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فاسيلي نيبينزيا