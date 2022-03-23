https://arabic.sputniknews.com/20220323/نيبينزيا-يدعو-لعدم-تسييس-القضايا-الإنسانية-بعد-رفض-مشروع-قرار-بمجلس-الأمن-حول-أوكرانيا-1060369816.html
نيبينزيا يدعو لعدم تسييس القضايا الإنسانية بعد رفض مشروع قرار بمجلس الأمن حول أوكرانيا
نيبينزيا يدعو لعدم تسييس القضايا الإنسانية بعد رفض مشروع قرار بمجلس الأمن حول أوكرانيا
حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، القوات الأوكرانية من استخدام المدنيين كدروع بشرية وذلك نتيجة لرفض تبني مشروع القرار الروسي الإنساني... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T23:06+0000
2022-03-23T23:06+0000
2022-03-23T23:06+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
فاسيلي نيبينزيا
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نيويورك - سبوتنيك. وخلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، دعا نيبينزيا، القوات الأوكرانية إلى عدم مهاجمة أي أهداف حيوية للبنية التحتية وعدم وضع معدات عسكرية ثقيلة في المناطق السكنية والمكتظة بالسكان، من أجل ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني والطبي والجرحى والمرضى والمدنيين.وفشل مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق نار عبر المفاوضات في أوكرانيا، في الحصول على الأصوات الكافية لتمريره بمجلس الأمن الدولي، وفقا لمراسل سبوتنيك.وصوتت الصين وروسيا لصالح المشروع، فيما امتنعت الـ13 دولة الآخرين وبينهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، عن التصويت عليه، ولم تصوت أي دولة ضده.ويدين مشروع القرار كل انتهاكات القانون الإنساني والدولي وحقوق الإنسان، وبينها اتفاقيات جنيف. كما يدعو إلى احترام وحماية جميع العاملين في الحقل الإنساني والطبي الذين يشاركون فقط في المهام الطبية والواجبات المرتبطة بها في أوكرانيا.وعقد مجلس الأمن الدولي مؤخرا سلسلة من المناقشات حول الأوضاع في أوكرانيا مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع سلاح ومواجهة النازيين في أوكرانيا، بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دعم موسكو للدفاع عنهما ضد الهجمات الأوكرانية المكثفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الأمم-المتحدة-ترفض-تتبنى-قرار-روسيا-الإنساني-الداعي-إلى-هدنة-تفاوضية-في-أوكرانيا-1060368887.html
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فاسيلي نيبينزيا
نيبينزيا يدعو لعدم تسييس القضايا الإنسانية بعد رفض مشروع قرار بمجلس الأمن حول أوكرانيا
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حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، القوات الأوكرانية من استخدام المدنيين كدروع بشرية وذلك نتيجة لرفض تبني مشروع القرار الروسي الإنساني الهادف لحماية المدنيين، كما دعا الغرب لعدم تسييس القضايا الإنسانية.
نيويورك - سبوتنيك. وخلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، دعا نيبينزيا، القوات الأوكرانية إلى عدم مهاجمة أي أهداف حيوية
للبنية التحتية وعدم وضع معدات عسكرية ثقيلة في المناطق السكنية والمكتظة بالسكان، من أجل ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني والطبي والجرحى والمرضى والمدنيين.
كما دعا القوى الغربية إلى عدم تسييس القضايا الإنسانية، قائلا "نحثكم على عدم تسييس القضايا الإنسانية، ونأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من تبني قرار من شأنه الإسهام في حل تلك القضايا".
وفشل مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق نار عبر المفاوضات في أوكرانيا، في الحصول على الأصوات الكافية لتمريره بمجلس الأمن الدولي، وفقا لمراسل سبوتنيك.
وصوتت الصين وروسيا لصالح المشروع، فيما امتنعت الـ13 دولة الآخرين وبينهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، عن التصويت عليه، ولم تصوت أي دولة ضده.
ويدين مشروع القرار كل انتهاكات القانون الإنساني والدولي وحقوق الإنسان، وبينها اتفاقيات جنيف. كما يدعو إلى احترام وحماية جميع العاملين في الحقل الإنساني والطبي الذين يشاركون فقط في المهام الطبية والواجبات المرتبطة بها في أوكرانيا.
وعقد مجلس الأمن الدولي مؤخرا سلسلة من المناقشات حول الأوضاع في أوكرانيا مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع سلاح ومواجهة النازيين في أوكرانيا، بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دعم موسكو للدفاع عنهما ضد الهجمات الأوكرانية المكثفة.