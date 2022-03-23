https://arabic.sputniknews.com/20220323/واتسآب-يطرح-تحديثا-جديدا-لـ-آندرويد-22284-1060339371.html
"واتسآب" يطرح تحديثا جديدا لـ "آندرويد 2.22.8.4"
"واتسآب" يطرح تحديثا جديدا لـ "آندرويد 2.22.8.4"
طرح تطبيق "واتسآب" تحديثًا جديدًا من خلال "Google Play Beta Program"، من نسخة الإصدار "آندرويد 2.22.8.4". 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T10:29+0000
2022-03-23T10:29+0000
2022-03-23T10:29+0000
العالم
واتسآب
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ويقدم "واتسآب" من خلال هذا التحديث للمستخدمين، تمكين ميزة إيقاف التسجيلات الصوتية واستئنافها مرة أخرى، ولكن هناك المزيد حول المعاينة عند مشاركة الصور ومقاطع الفيديو كمستندات، بحسب موقع "wabetainfo".وأصدر واتسآب الإصدار التجريبي لتحديث أندرويد 2.22.6.7، منذ 3 أسابيع، مما يوفر القدرة على إيقاف التسجيلات الصوتية واستئنافها. فيما كان قد تم تعطيل الميزة للجميع في الإصدار التجريبي السابق لتحديث "آندرويد 2.22.8.3" لأسباب غير معروفة، في حين تم التأكيد على عودة ميزة إيقاف التسجيلات الصوتية واستئنافها بعد تثبيت الإصدار التجريبي الجديد لتحديث أندرويد 2.22.8.4 لبعض مختبري الإصدارات التجريبية.بالإضافة إلى ذلك، يعمل واتسآب أيضًا على تعطيل ميزة أخرى، وهي المعاينة عند مشاركة الصور ومقاطع الفيديو كمستندات، التي تم تقديمها في "واتساب بيتا" لتحديث أندرويد 2.22.5.11، دون الحديث عن الأسباب.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/لأول-مرة-تلغرام-تتفوق-على-واتسآب-في-روسيا-1060249728.html
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العالم, واتسآب
"واتسآب" يطرح تحديثا جديدا لـ "آندرويد 2.22.8.4"
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طرح تطبيق "واتسآب" تحديثًا جديدًا من خلال "Google Play Beta Program"، من نسخة الإصدار "آندرويد 2.22.8.4".
ويقدم "واتسآب" من خلال هذا التحديث للمستخدمين، تمكين ميزة إيقاف التسجيلات الصوتية واستئنافها مرة أخرى، ولكن هناك المزيد حول المعاينة عند مشاركة الصور ومقاطع الفيديو كمستندات، بحسب موقع "wabetainfo
".
وأصدر واتسآب الإصدار التجريبي لتحديث أندرويد 2.22.6.7، منذ 3 أسابيع، مما يوفر القدرة على إيقاف التسجيلات الصوتية واستئنافها. فيما كان قد تم تعطيل الميزة للجميع في الإصدار التجريبي السابق لتحديث "آندرويد 2.22.8.3" لأسباب غير معروفة، في حين تم التأكيد على عودة ميزة إيقاف التسجيلات الصوتية واستئنافها بعد تثبيت الإصدار التجريبي الجديد لتحديث أندرويد 2.22.8.4 لبعض مختبري الإصدارات التجريبية.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل واتسآب أيضًا على تعطيل ميزة أخرى، وهي المعاينة عند مشاركة الصور ومقاطع الفيديو كمستندات، التي تم تقديمها في "واتساب بيتا" لتحديث أندرويد 2.22.5.11، دون الحديث عن الأسباب.