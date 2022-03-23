https://arabic.sputniknews.com/20220323/واشنطن-تؤكد-تلقيها-قائمة-لدبلوماسيين-قررت-موسكو-طردهم-من-أراضيها-1060369951.html
واشنطن تؤكد تلقيها قائمة لدبلوماسيين قررت موسكو طردهم من أراضيها
واشنطن تؤكد تلقيها قائمة لدبلوماسيين قررت موسكو طردهم من أراضيها
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تلقيها قائمة من روسيا لدبلوماسيين قررت موسكو طردهم واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضيها. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T23:46+0000
2022-03-23T23:46+0000
2022-03-23T23:46+0000
وزير الخارجية الأمريكي
طرد دبلوماسيين أمريكيين
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واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، "يمكننا التأكيد أن السفارة الأمريكية تلقت قائمة بالدبلوماسيين الذين تم إعلانهم أشخاص غير مرغوب فيهم من وزارة الخارجية الروسية".وشددت الخارجية الروسية على أنه تم التأكيد للجانب الأمريكي وبحزم على أن أي أعمال عدائية من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا ستلقى ردا حاسما ومناسبا.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 28 فبراير/شباط الماضي، 12 دبلوماسيا روسيا من البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب بهم، ويجب عليهم مغادرة البلاد بحلول 7 مارس/آذار، كما أبلغت واشنطن الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنها قررت طرد موظف روسي آخر يعمل في الأمانة العامة للمنظمة.إلى ذلك أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في الأول من الشهر الجاري، أن موسكو تعتبر طرد دبلوماسيي بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة خطوة للتصعيد في العلاقات الروسية الأميركية.وأضافت زاخاروفا، بأن "طرد الدبلوماسيين الروس لن يبقى بدون رد فعل مناسب، وليس بالضرورة أن يكون بالمثل. ننصح المسؤولين في واشنطن بالتفكير في عواقب نهجهم المدمر".وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا أواخر الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة اعتبرت 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية "أشخاصا غير مرغوب بهم"، وطالبتهم الرحيل بحلول 7 مارس/آذار، موضحاً أن هذا القرار خبر حزين ودليل آخر على عدم احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الخارجية-الروسية-تعلن-عقوبات-اقتصادية-جديدة-ضد-الغرب--1060360266.html
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وزير الخارجية الأمريكي, طرد دبلوماسيين أمريكيين
واشنطن تؤكد تلقيها قائمة لدبلوماسيين قررت موسكو طردهم من أراضيها
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تلقيها قائمة من روسيا لدبلوماسيين قررت موسكو طردهم واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضيها.
واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، "يمكننا التأكيد أن السفارة الأمريكية تلقت قائمة بالدبلوماسيين
الذين تم إعلانهم أشخاص غير مرغوب فيهم من وزارة الخارجية الروسية".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، عن تسليم دبلوماسي أمريكي مذكرة تشمل قائمة الدبلوماسيين الذين سيتم طردهم ردا على طرد واشنطن دبلوماسيين روس.
وشددت الخارجية الروسية على أنه تم التأكيد للجانب الأمريكي وبحزم على أن أي أعمال عدائية من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا ستلقى ردا حاسما ومناسبا.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 28 فبراير/شباط الماضي، 12 دبلوماسيا روسيا من البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب بهم، ويجب عليهم مغادرة البلاد بحلول 7 مارس/آذار، كما أبلغت واشنطن الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنها قررت طرد موظف روسي آخر يعمل في الأمانة العامة للمنظمة.
إلى ذلك أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في الأول من الشهر الجاري، أن موسكو تعتبر طرد دبلوماسيي بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة خطوة للتصعيد في العلاقات الروسية الأميركية.
وأضافت زاخاروفا، بأن "طرد الدبلوماسيين الروس لن يبقى بدون رد فعل مناسب، وليس بالضرورة أن يكون بالمثل. ننصح المسؤولين في واشنطن بالتفكير في عواقب نهجهم المدمر".
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا أواخر الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة اعتبرت 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية "أشخاصا غير مرغوب بهم"، وطالبتهم الرحيل بحلول 7 مارس/آذار، موضحاً أن هذا القرار خبر حزين ودليل آخر على عدم احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها.