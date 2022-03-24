https://arabic.sputniknews.com/20220324/أردوغان-سنواصل-التفاوض-مع-بوتين-وزيلينسكي-لتنظيم-اجتماع-بينهما-1060421887.html
أردوغان: سنواصل التفاوض مع بوتين وزيلينسكي لتنظيم اجتماع بينهما
أردوغان: سنواصل التفاوض مع بوتين وزيلينسكي لتنظيم اجتماع بينهما
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، أنه سيواصل التفاوض مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، من أجل تنظيم اجتماع بينهما. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T17:35+0000
2022-03-24T17:35+0000
2022-03-24T17:47+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
رجب طيب أردوغان
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أنقره - سبوتنيك. وقال في مؤتمر صحفي بعد حضوره القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل: "سنواصل مبادراتنا ومفاوضاتنا مع الزعيمين. سياستنا هي سياسة السلام ... مهمتنا هي مواصلة العمل وسنفعل كل ما في وسعنا".وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في المؤتمر الصحفي لليوم أنه ناقش مع الزعماء الأوروبيين انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.وقال: "اليوم عقدت اجتماعات مع بعض القادة الأوروبيين، وأجرينا محادثات ثنائية، وأشرت إلى أهمية تكثيف المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وبدء المناقشات حول القضايا الجمركية، والآليات المؤسسية للتعاون، وقضايا التأشيرات والمكان الذي تستحقه تركيا".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/وكالة-أردوغان-يلتقي-ماكرون-بعيدا-عن-الإعلام-في-مقر-الناتو-1060379942.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: سنواصل التفاوض مع بوتين وزيلينسكي لتنظيم اجتماع بينهما
17:35 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 17:47 GMT 24.03.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، أنه سيواصل التفاوض مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، من أجل تنظيم اجتماع بينهما.
أنقره - سبوتنيك
. وقال في مؤتمر صحفي بعد حضوره القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل: "سنواصل مبادراتنا ومفاوضاتنا مع الزعيمين. سياستنا هي سياسة السلام ... مهمتنا هي مواصلة العمل وسنفعل كل ما في وسعنا".
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في المؤتمر الصحفي لليوم أنه ناقش مع الزعماء الأوروبيين انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال: "اليوم عقدت اجتماعات مع بعض القادة الأوروبيين، وأجرينا محادثات ثنائية، وأشرت إلى أهمية تكثيف المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وبدء المناقشات حول القضايا الجمركية، والآليات المؤسسية للتعاون، وقضايا التأشيرات والمكان الذي تستحقه تركيا".
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.