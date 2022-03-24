https://arabic.sputniknews.com/20220324/أستراليا-تفرض-عقوبات-على-لوكاشينكو-والمزيد-من-العقوبات-على-روسيا-1060430870.html
أستراليا تفرض عقوبات على لوكاشينكو والمزيد من العقوبات على روسيا
أستراليا تفرض عقوبات على لوكاشينكو والمزيد من العقوبات على روسيا
فرضت أستراليا عقوبات على رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، وأفراد أسرته و22 مواطنا روسيا وصفتهم بأنهم "عناصر للدعاية ونشر معلومات غير صحيحة". 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T23:36+0000
2022-03-24T23:36+0000
2022-03-24T23:36+0000
أخبار أوكرانيا
ألكسندر لوكاشينكو
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وقالت وزيرة الشؤون الخارجية ماريس بين في بيان، إن أحدث عقوبات ستشمل محررين من منظمات منها روسيا اليوم ومنظمة الثقافة الاستراتيجية وإنفوروس ونيوزفرونت.وأضافت بين أن روسيا البيضاء تواصل تقديم دعم استراتيجي لروسيا وقواتها المسلحة "في هجومها على أوكرانيا".وتأتي هذه الخطوات، بعدما أعلن الغرب عدد من العقوبات شملت البنوك الروسية ووقف استيراد الغاز الروسي، في أعقاب مواصلة القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/روسيا-تعمل-على-إنشاء-ممر-إنساني-لإخراج-السفن-الأجنبية-من-الموانئ-الأوكرانية--1060427025.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, ألكسندر لوكاشينكو
أستراليا تفرض عقوبات على لوكاشينكو والمزيد من العقوبات على روسيا
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فرضت أستراليا عقوبات على رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، وأفراد أسرته و22 مواطنا روسيا وصفتهم بأنهم "عناصر للدعاية ونشر معلومات غير صحيحة".
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية ماريس بين في بيان، إن أحدث عقوبات ستشمل محررين من منظمات منها روسيا اليوم ومنظمة الثقافة الاستراتيجية وإنفوروس ونيوزفرونت.
وأضافت بين أن روسيا البيضاء تواصل تقديم دعم استراتيجي لروسيا وقواتها المسلحة "في هجومها على أوكرانيا
".
وتأتي هذه الخطوات، بعدما أعلن الغرب عدد من العقوبات شملت البنوك الروسية ووقف استيراد الغاز الروسي، في أعقاب مواصلة القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.