عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220324/أستراليا-تفرض-عقوبات-على-لوكاشينكو-والمزيد-من-العقوبات-على-روسيا-1060430870.html
أستراليا تفرض عقوبات على لوكاشينكو والمزيد من العقوبات على روسيا
أستراليا تفرض عقوبات على لوكاشينكو والمزيد من العقوبات على روسيا
فرضت أستراليا عقوبات على رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، وأفراد أسرته و22 مواطنا روسيا وصفتهم بأنهم "عناصر للدعاية ونشر معلومات غير صحيحة". 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T23:36+0000
2022-03-24T23:36+0000
أخبار أوكرانيا
ألكسندر لوكاشينكو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761310_0:248:2761:1801_1920x0_80_0_0_c350e7ec48ea6e581ba1060e6e34757d.jpg
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية ماريس بين في بيان، إن أحدث عقوبات ستشمل محررين من منظمات منها روسيا اليوم ومنظمة الثقافة الاستراتيجية وإنفوروس ونيوزفرونت.وأضافت بين أن روسيا البيضاء تواصل تقديم دعم استراتيجي لروسيا وقواتها المسلحة "في هجومها على أوكرانيا".وتأتي هذه الخطوات، بعدما أعلن الغرب عدد من العقوبات شملت البنوك الروسية ووقف استيراد الغاز الروسي، في أعقاب مواصلة القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/روسيا-تعمل-على-إنشاء-ممر-إنساني-لإخراج-السفن-الأجنبية-من-الموانئ-الأوكرانية--1060427025.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761310_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_2ebc9b109e8858ab365d943674bde867.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, ألكسندر لوكاشينكو

أستراليا تفرض عقوبات على لوكاشينكو والمزيد من العقوبات على روسيا

23:36 GMT 24.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
فرضت أستراليا عقوبات على رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، وأفراد أسرته و22 مواطنا روسيا وصفتهم بأنهم "عناصر للدعاية ونشر معلومات غير صحيحة".
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية ماريس بين في بيان، إن أحدث عقوبات ستشمل محررين من منظمات منها روسيا اليوم ومنظمة الثقافة الاستراتيجية وإنفوروس ونيوزفرونت.
وأضافت بين أن روسيا البيضاء تواصل تقديم دعم استراتيجي لروسيا وقواتها المسلحة "في هجومها على أوكرانيا".
وتأتي هذه الخطوات، بعدما أعلن الغرب عدد من العقوبات شملت البنوك الروسية ووقف استيراد الغاز الروسي، في أعقاب مواصلة القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
صورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا تعمل على إنشاء ممر إنساني لإخراج السفن الأجنبية من الموانئ الأوكرانية
19:42 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала