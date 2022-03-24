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إعلام: اشتباه باختراق موقع إلكتروني تابع للجيش الإسرائيلي.. يشكل خطرا كبيرا
إعلام: اشتباه باختراق موقع إلكتروني تابع للجيش الإسرائيلي.. يشكل خطرا كبيرا
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن اختراق موقع إلكتروني تابع للجيش الإسرائيلي يخص العمالة الفلسطينية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T10:31+0000
2022-03-24T10:31+0000
إسرائيل
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وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، صباح اليوم الخميس، أنه وقع اشتباه باختراق الموقع الإلكتروني لتسجيل العمال الفلسطينيين، وهو موقع تابع للإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي، يختص بإصدار آلاف تصاريح العمال للفلسطينيين.وأبلغت نقابة خاصة بالعمالة الفلسطينية في إسرائيل عن وجود خرق في الموقع الإلكتروني الخاص بإصدار تصاريح العمل للعمال داخل إسرائيل، وأنه في حال صحة هذا الاختراق، فإن بلادهم تكون قد سجلت خرقا كبيرا يضر بالأمن القومي الإسرائيلي.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن حوالي 312 من العمالة الفلسطينية قد حصلوا على تصاريح مزيفة أو وهمية، وهي تصاريح خاصة بعملهم داخل الأراضي الإسرائيلية، ويبدو عبر استخدام أسماء شركات مقاولات إسرائيلية مغلقة أو سبق وتوقفت منذ فترة عن استقبال عمال.وأشارت الصحيفة إلى أنه فور اكتشاف هذه الثغرة الأمنية أو الخرق الأمني للموقع الإلكتروني الخاص بإصدار تصاريح العاملة الفلسطينية، فقد تم غلقه، إلى إجراء فحص عن السبب وراء اختراقه.ولفتت الصحيفة إلى أن هناك خطورة كبيرة على الأمن الإسرائيلي، خاصة وأن الـ 312 تصريح عمل قد دخلت بشكل غير قانوني، كما أنها تعتبر وسيلة للدخول غير الشرعي أو غير القانوني لإسرائيل، وهو ما يشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي.
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إسرائيل, أخبار العالم الآن

إعلام: اشتباه باختراق موقع إلكتروني تابع للجيش الإسرائيلي.. يشكل خطرا كبيرا

10:31 GMT 24.03.2022
© REUTERS / STEVE MARCUSهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / STEVE MARCUS
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن اختراق موقع إلكتروني تابع للجيش الإسرائيلي يخص العمالة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، صباح اليوم الخميس، أنه وقع اشتباه باختراق الموقع الإلكتروني لتسجيل العمال الفلسطينيين، وهو موقع تابع للإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي، يختص بإصدار آلاف تصاريح العمال للفلسطينيين.
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وأبلغت نقابة خاصة بالعمالة الفلسطينية في إسرائيل عن وجود خرق في الموقع الإلكتروني الخاص بإصدار تصاريح العمل للعمال داخل إسرائيل، وأنه في حال صحة هذا الاختراق، فإن بلادهم تكون قد سجلت خرقا كبيرا يضر بالأمن القومي الإسرائيلي.
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن حوالي 312 من العمالة الفلسطينية قد حصلوا على تصاريح مزيفة أو وهمية، وهي تصاريح خاصة بعملهم داخل الأراضي الإسرائيلية، ويبدو عبر استخدام أسماء شركات مقاولات إسرائيلية مغلقة أو سبق وتوقفت منذ فترة عن استقبال عمال.
وأشارت الصحيفة إلى أنه فور اكتشاف هذه الثغرة الأمنية أو الخرق الأمني للموقع الإلكتروني الخاص بإصدار تصاريح العاملة الفلسطينية، فقد تم غلقه، إلى إجراء فحص عن السبب وراء اختراقه.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك خطورة كبيرة على الأمن الإسرائيلي، خاصة وأن الـ 312 تصريح عمل قد دخلت بشكل غير قانوني، كما أنها تعتبر وسيلة للدخول غير الشرعي أو غير القانوني لإسرائيل، وهو ما يشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي.
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