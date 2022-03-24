https://arabic.sputniknews.com/20220324/الجامعة-العربية-مخاوف-حقيقية-من-تداعيات-الحرب-في-أوكرانيا-علي-الأزمة-السورية-1060422966.html

الجامعة العربية: مخاوف حقيقية من تداعيات الحرب في أوكرانيا علي الأزمة السورية

الجامعة العربية: مخاوف حقيقية من تداعيات الحرب في أوكرانيا علي الأزمة السورية

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الأزمة الإنسانية في سوريا لن تجد طريقها إلى الحل سوى عبر تسوية سياسية شاملة. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T18:13+0000

2022-03-24T18:13+0000

2022-03-24T18:13+0000

أخبار سوريا اليوم

جامعة الدول العربية

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102200/02/1022000276_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_2520da36207ddaf7d4c13bd07f1b4be7.jpg

وحسب بيان الجامعة، جاء ذلك خلال مشاركة زكي في جلسة عقدها مجلس الأمن حول الأزمة الإنسانية السورية، اليوم الخميس.وأشار زكي خلال الجلسة إلى الاضطرابات العالمية الخطيرة التي تفرض تحديات إضافية على المجتمع الدولي، موضحا أن الأزمة السورية لن تكون بمنأى عن هذا المشهد القاتم، الذي يلقي بظلاله على حالة السلم والأمن الدولي.وألقى الضوء على المعاناة التي يمر بها أبناء الشعب السوري من نازحين ولاجئين، وما تتحمله الدول العربية المستضيفة للسوريين وفِي مقدمتها لبنان والأردن من أعباء ضخمة في سبيل توفير الإغاثة والخدمات الأساسية لهم.ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء النازحين وللدول المستضيفة لهم الى حين توفر ظروف العودة الآمنة والكريمة والطوعية لهم.وأكد تطلع الجامعة العربية لاستمرار آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.كما أوضح أن الأزمة الإنسانية في سوريا لن تجد طريقها إلى الحل سوى عبر تسوية سياسية شاملة استناداً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015) وتلبية تطلعات جميع أبناء الشعب السوري في مستقبل آمن ومستقر.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/إسرائيل-تقول-إنها-محايدة-في-أزمة-أوكرانيا-خشية-سقوط-طياريها-أسرى-في-سوريا-1060418983.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي