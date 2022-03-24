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الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية تختبر نوعا جديدا من الصواريخ البالستية العابرة للقارات
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية تختبر نوعا جديدا من الصواريخ البالستية العابرة للقارات
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الخميس، أنها لا تستبعد أن تكون كوريا الشمالية قد اختبرت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T08:09+0000
2022-03-24T08:09+0000
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وأصدرت الدفاع اليابانية بيانا قالت فيه: "قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي من أراضيها بقي في الجو لمدة 71 دقيقة وعبر مسافة 1100 كيلومترا ووصل إلى أقصى ارتفاع طيران بنحو 6000 كيلومتر، ما يشير إلى إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".وأضاف بيان وزارة الدفاع الذي أعلنه وزير الدفاع ماكوتو أونيكي: "نعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا واحدًا وسقط في مياه محافظة أوموري".وشدد أونيكي على أن خصائص الرحلة هذه تعطي أسبابا "لعدم استبعاد احتمال إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات"، مضيفا "ندين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ وقد احتجنا من خلال القنوات الدبلوماسية".وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، صباح اليوم الخميس، عن قيام القوات الصاروخية التابعة لكوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي مجهول باتجاه بحر اليابان.
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العالم

الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية تختبر نوعا جديدا من الصواريخ البالستية العابرة للقارات

08:09 GMT 24.03.2022
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / KCNA
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الخميس، أنها لا تستبعد أن تكون كوريا الشمالية قد اختبرت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات.
وأصدرت الدفاع اليابانية بيانا قالت فيه: "قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي من أراضيها بقي في الجو لمدة 71 دقيقة وعبر مسافة 1100 كيلومترا ووصل إلى أقصى ارتفاع طيران بنحو 6000 كيلومتر، ما يشير إلى إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".
وأضاف بيان وزارة الدفاع الذي أعلنه وزير الدفاع ماكوتو أونيكي: "نعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا واحدًا وسقط في مياه محافظة أوموري".
وشدد أونيكي على أن خصائص الرحلة هذه تعطي أسبابا "لعدم استبعاد احتمال إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات"، مضيفا "ندين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ وقد احتجنا من خلال القنوات الدبلوماسية".
وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، صباح اليوم الخميس، عن قيام القوات الصاروخية التابعة لكوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي مجهول باتجاه بحر اليابان.
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