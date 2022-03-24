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https://arabic.sputniknews.com/20220324/القضاء-البريطاني-يحكم-لهيا-بنت-الحسين-برعاية-طفليها-من-محمد-بن-راشد-آل-مكتوم-1060388774.html
القضاء البريطاني يحكم لهيا بنت الحسين برعاية طفليها من محمد بن راشد آل مكتوم
القضاء البريطاني يحكم لهيا بنت الحسين برعاية طفليها من محمد بن راشد آل مكتوم
قضت محكمة بريطانية بأحقية الأميرة هيا بنت الحسين، طليقة حاكم دبي، برعاية طفليهما. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T12:18+0000
2022-03-24T12:18+0000
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
هيا بنت الحسين
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وحسب "رويترز" فإن المحكمة البريطانية أعطت الحق للأميرة هيا بنت الحسين في حضانة طفليها من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد معركة طويلة في القضاء البريطاني.ووفقا لتقارير إعلامية تعد قضية الطلاق بين حاكم دبي والأميرة الأردنية أكبر قضية طلاق في التاريخ القانوني البريطاني، من حيث شملت تسوية بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني بين الطرفين.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت محكمة بريطانية بمنح الأميرة تسوية بمبلغ إجمالي قدره 251.5 مليون جنيه إسترليني، مؤكدة في حيثيات الحكم أن هذا المبلغ لتغطية النفقات المتعلقة بعقارين أحدهما يقع بجوار قصر كنسينغتون في لندن، أما الآخر والذي يعد مقر إقامة الأميرة الرئيسي فيقع في منطقة إيغام في سار، إضافة إلى ما قيمته 5.6 مليون جنيه إسترليني سنويا لكل من الطفلين، وهما ابنتها البالغة 14 عاما، وابنها البالغ تسع سنوات.يشار إلى أن الاميرة الأردنية هي الأخت غير الشقيقة للملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن، وتبلغ من العمر 47 عاما، وهي الأصغر سنا بين زوجات حاكم دبي.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/محكمة-بريطانية-تصدر-حكما-على-محمد-بن-راشد-لصالح-زوجته-السابقة-الأميرة-هيا-1054403422.html
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , هيا بنت الحسين

القضاء البريطاني يحكم لهيا بنت الحسين برعاية طفليها من محمد بن راشد آل مكتوم

12:18 GMT 24.03.2022
© AFP 2022 / Stringerأمير دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته الأميرة هيا بنت آل حسين في إنجلترا
أمير دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته الأميرة هيا بنت آل حسين في إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / Stringer
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قضت محكمة بريطانية بأحقية الأميرة هيا بنت الحسين، طليقة حاكم دبي، برعاية طفليهما.
وحسب "رويترز" فإن المحكمة البريطانية أعطت الحق للأميرة هيا بنت الحسين في حضانة طفليها من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد معركة طويلة في القضاء البريطاني.
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
حكم بريطاني بتعويض مالي ضخم على حاكم دبي لصالح زوجته
21 ديسمبر 2021, 10:47 GMT
ووفقا لتقارير إعلامية تعد قضية الطلاق بين حاكم دبي والأميرة الأردنية أكبر قضية طلاق في التاريخ القانوني البريطاني، من حيث شملت تسوية بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني بين الطرفين.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت محكمة بريطانية بمنح الأميرة تسوية بمبلغ إجمالي قدره 251.5 مليون جنيه إسترليني، مؤكدة في حيثيات الحكم أن هذا المبلغ لتغطية النفقات المتعلقة بعقارين أحدهما يقع بجوار قصر كنسينغتون في لندن، أما الآخر والذي يعد مقر إقامة الأميرة الرئيسي فيقع في منطقة إيغام في سار، إضافة إلى ما قيمته 5.6 مليون جنيه إسترليني سنويا لكل من الطفلين، وهما ابنتها البالغة 14 عاما، وابنها البالغ تسع سنوات.
يشار إلى أن الاميرة الأردنية هي الأخت غير الشقيقة للملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن، وتبلغ من العمر 47 عاما، وهي الأصغر سنا بين زوجات حاكم دبي.
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