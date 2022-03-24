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الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى
الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ، اليوم الخميس، عن علمها بقيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان ضمن إطار اختبار صواريخ... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T10:10+0000
2022-03-24T10:10+0000
العالم
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وأصدرت القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ بيانا رسميا جاء فيه: "القيادة العسكرية الأمريكية على علم بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي وتدين مثل هذه الأعمال التي قامت بها بيونغ يانغ وتقوم بالتشاور بشأن هذه القضية مع كوريا الجنوبية واليابان وحلفاء آخرين".وفقًا للقيادة: "لا ترى الولايات المتحدة تهديدًا لأراضي البلاد والجيش الأمريكي، وكذلك دول الحلفاء بسبب إطلاق صاروخ كوريا الشمالية".في سياق متصل، أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى، معتبرة أن هذه التجربة تعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وذكر البيت الأبيض، في بيان "تدين الولايات المتحدة بشدة إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صاروخا باليستيا طويل المدى"، مضيفا "يقوم الرئيس وفريق الأمن القومي التابع له بتقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا".وتابع: "هذا الإطلاق هو انتهاك صارخ للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويثير بلا داع التوترات ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني ​​في المنطقة. ويبرهن هذا الإجراء على أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تواصل إعطاء الأولوية لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية على رفاه شعبها".وكان وسائل إعلام كورية جنوبية عن قيام القوات الصاروخية التابعة لكوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي مجهول باتجاه بحر اليابان.
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العالم

الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى

10:10 GMT 24.03.2022
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Jim Bourg
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أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ، اليوم الخميس، عن علمها بقيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان ضمن إطار اختبار صواريخ بعيدة المدى.
وأصدرت القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ بيانا رسميا جاء فيه: "القيادة العسكرية الأمريكية على علم بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي وتدين مثل هذه الأعمال التي قامت بها بيونغ يانغ وتقوم بالتشاور بشأن هذه القضية مع كوريا الجنوبية واليابان وحلفاء آخرين".
وفقًا للقيادة: "لا ترى الولايات المتحدة تهديدًا لأراضي البلاد والجيش الأمريكي، وكذلك دول الحلفاء بسبب إطلاق صاروخ كوريا الشمالية".
في سياق متصل، أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى، معتبرة أن هذه التجربة تعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وذكر البيت الأبيض، في بيان "تدين الولايات المتحدة بشدة إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صاروخا باليستيا طويل المدى"، مضيفا "يقوم الرئيس وفريق الأمن القومي التابع له بتقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا".

وتابع: "هذا الإطلاق هو انتهاك صارخ للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويثير بلا داع التوترات ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني ​​في المنطقة. ويبرهن هذا الإجراء على أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تواصل إعطاء الأولوية لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية على رفاه شعبها".
وكان وسائل إعلام كورية جنوبية عن قيام القوات الصاروخية التابعة لكوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي مجهول باتجاه بحر اليابان.
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