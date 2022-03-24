https://arabic.sputniknews.com/20220324/اليابان-عن-تجربة-كوريا-الشمالية-الصاروخية-عمل-من-أعمال-العنف-غير-المقبولة-1060381095.html

اليابان عن تجربة كوريا الشمالية الصاروخية: عمل من أعمال العنف غير المقبولة

اليابان عن تجربة كوريا الشمالية الصاروخية: عمل من أعمال العنف غير المقبولة

صرح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، بأن تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة، تعتبر "عمل من أعمال العنف غير المقبولة". 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T09:52+0000

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وأفاد كيشيدا في تصريحات له في بروكسل، خلال حضوره قمة مجموعة الدول السبع الصناعية، بأنه سيسعى لتأكيد التعاون فيما يتعلق بتصرفات كوريا الشمالية خلال الاجتماع، بحسب "رويترز".وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن تكنولوجيا الصواريخ الكورية الشمالية آخذة في التطور.وكان مسؤولون في سول وطوكيو، نددوا بإطلاق كوريا الشمالية لما قالوا إنه صاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق اليوم الخميس.وندد رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، اليوم، بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، ووصفه بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، عن إدارة الرئيس الكوري: "أدان الرئيس الكوري الجنوبي الحالي مون جيه إن في اجتماع لمجلس الأمن القومي بشدة إطلاق كوريا الشمالية، لصاروخ باليستي بعيد المدى، ووصفه بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، مطالبا كوريا الشمالية بالوقف الطوعي لاختبار هذه الصواريخ".وكان وسائل إعلام كورية جنوبية، أفادت في وقت سابق اليوم، عن قيام القوات الصاروخية التابعة لكوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي مجهول باتجاه بحر اليابان.وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر في الجيش الكوري الجنوبي، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا مجهولا انطلق من أراضيها باتجاه بحر اليابان.في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أنها لا تستبعد أن تكون كوريا الشمالية قد اختبرت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات.وأصدرت الدفاع اليابانية بيانا قالت فيه: "قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي من أراضيها بقي في الجو لمدة 71 دقيقة وعبر مسافة 1100 كيلومترا ووصل إلى أقصى ارتفاع طيران بنحو 6000 كيلومتر، ما يشير إلى إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".

https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-اليابانية-كوريا-الشمالية-تختبر-نوعا-جديدا-من-الصواريخ-البالستية-العابرة-للقارات-1060375709.html

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