https://arabic.sputniknews.com/20220324/بايدن-سأكون-محظوظا-إذا-ترشح-ترامب-أمامي-في-انتخابات-2024-1060427973.html
بايدن: سأكون محظوظا إذا ترشح ترامب أمامي في انتخابات 2024
بايدن: سأكون محظوظا إذا ترشح ترامب أمامي في انتخابات 2024
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه سيكون محظوظا إذا ترشح سلفه، الرئيس السابق، دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T20:17+0000
2022-03-24T20:17+0000
2022-03-24T20:17+0000
دونالد ترامب
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وجاءت إجابة بايدن ردا على سؤال في مؤتمر صحفي عقده على هامش القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يتناول "المخاوف الأوروبية من أن شخصية مثل سلفه أو ترامب نفسه من الممكن أن يتولى منصبه ويبطل جهود أمريكا وحلف "الناتو" للتصدي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، وفقا لوكالة "رويترز".وقال بايدن، الذي هزم ترامب في انتخابات عام 2020: "في الانتخابات القادمة، سأكون محظوظا جدا بأن يكون نفس هذا الرجل منافسا لي".ولم يذكر بايدن اسم ترامب بشكل صريح في إجابته خلال المؤتمر الصحفي، لكن أشار إليه بـ"ذلك السيد الذي ذكرتموه".ولم يعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب عن ترشحه لعام 2024، لكنه يلمح بانتظام في تجمعاته السياسية إلى أنه ينوي الترشح للرئاسة مرة أخرى.وشدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمره الصحفي، اليوم، أن انتخابات عام 2024 بعيدة المدى، وأنه يصب تركيزه في الوقت الحالي على الانتخابات النصفية القادمة.وقال بايدن: "نحن بعيدون جدا جدا عن الانتخابات، وتركيزي الآن على الانتخابات النصفية من أجل الحفاظ على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي كي أحصل على المساحة التي تتيح لي الاستمرار بالقيام بما كنت أقوم به على تصعيد تحسين اقتصادنا، والتعامل بشكل عقلاني مع السياسة الأمريكية الخارجية لتكون أمريكا في قيادة العالم الحر".
https://arabic.sputniknews.com/20220313/ترامب-رغم-كل-ضعف-بايدن-وجبنه-وعدم-كفاءته-لا-يزال-أمامه-طريق-لإنهاء-هذه-المأساة-1059832381.html
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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن: سأكون محظوظا إذا ترشح ترامب أمامي في انتخابات 2024
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه سيكون محظوظا إذا ترشح سلفه، الرئيس السابق، دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.
وجاءت إجابة بايدن ردا على سؤال في مؤتمر صحفي عقده على هامش القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يتناول "المخاوف الأوروبية من أن شخصية مثل سلفه أو ترامب نفسه من الممكن أن يتولى منصبه ويبطل جهود أمريكا وحلف "الناتو" للتصدي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال بايدن، الذي هزم ترامب في انتخابات عام 2020: "في الانتخابات القادمة، سأكون محظوظا جدا بأن يكون نفس هذا الرجل منافسا لي".
ولم يذكر بايدن اسم ترامب بشكل صريح في إجابته خلال المؤتمر الصحفي، لكن أشار إليه بـ"ذلك السيد الذي ذكرتموه".
ولم يعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب عن ترشحه لعام 2024، لكنه يلمح بانتظام في تجمعاته السياسية إلى أنه ينوي الترشح للرئاسة مرة أخرى.
وشدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمره الصحفي، اليوم، أن انتخابات عام 2024 بعيدة المدى، وأنه يصب تركيزه في الوقت الحالي على الانتخابات النصفية القادمة.
وقال بايدن: "نحن بعيدون جدا جدا عن الانتخابات، وتركيزي الآن على الانتخابات النصفية من أجل الحفاظ على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي كي أحصل على المساحة التي تتيح لي الاستمرار بالقيام بما كنت أقوم به على تصعيد تحسين اقتصادنا، والتعامل بشكل عقلاني مع السياسة الأمريكية الخارجية لتكون أمريكا في قيادة العالم الحر".