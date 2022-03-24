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https://arabic.sputniknews.com/20220324/تركيا-تأسف-لإغلاق-طالبان-مدارس-أمام-البنات-وتؤكد-دعمها-للأفغان-في-هذه-الأيام-الصعبة-1060413864.html
تركيا تأسف لإغلاق "طالبان" مدارس أمام البنات وتؤكد دعمها للأفغان "في هذه ‏الأيام الصعبة"‏
تركيا تأسف لإغلاق "طالبان" مدارس أمام البنات وتؤكد دعمها للأفغان "في هذه ‏الأيام الصعبة"‏
قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا تأسف لإعلان حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب ‏أنشطتها الإرهابية) أن المدارس الثانوية في أفغانستان ستظل مغلقة... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T14:43+0000
2022-03-24T14:43+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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العالم
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وأكدت الخارجية التركية في بيان لها إن "التعليم لجميع الطلاب، بمن فيهم الفتيات، هو ما يتوقعه الشعب الأفغاني، وأنها تأسف لقرار طالبان"، وفقا لوكالة "رويترز".وقالت: "ندعو الحكومة المؤقتة لأفغانستان إلى السماح للفتيات من جميع الأعمار بالمشاركة في التعليم بطريقة شاملة في أقرب وقت ممكن أولا وقبل كل شيء لصالح الشعب الأفغاني، ونؤكد أننا سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني "في هذه الأيام الصعبة"، بحسب تعبيرها.وتراجعت حركة "طالبان"، أمس الأربعاء عن إعلانها فتح مدارس ثانوية للفتيات، وأشارت إلى أنها ستظل مغلقة حتى يتم وضع خطة وفقا للشريعة الإسلامية لإعادة فتحها.وفاجأ هذا التحول الكثيرين، مما ترك الطالبات يذرفن الدموع، وأثار إدانة من وكالات إنسانية وجماعات حقوقية ودبلوماسيين، في وقت تسعى فيه إدارة "طالبان" للحصول على اعتراف دولي بها.ومنذ استيلاء حركة "طالبان" على أفغانستان في شهر أغسطس/ آب 2021، تعمل تركيا مع قطر لمواصلة العمليات في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، بينما تجري محادثات لتشغيل هذا المطار ومطارات أخرى، وذلك في حال أن تم استيفاء شروطها الأمنية.ولم تعترف تركيا بقيادة حركة "طالبان"، لكنها دعت إلى مزيد من المشاركة العالمية معهم، كما دعت أنقرة مسؤولي طالبان إلى منتدى دبلوماسي استضافته خلال الشهر الجاري، وقالت إنه يجب الاستماع إلى القيادة الأفغانية.وتسعى حركة "طالبان" لإدارة أفغانستان وفقا لتفسيرها للشريعة الإسلامية، وتريد الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات للمساعدة في مواجهة التحدي المتمثل في تفاقم الفقر وانتشاره على نطاق واسع في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/بعد-ساعات-من-إعادة-فتحها-طالبان-تغلق-مدارس-البنات-الثانوية-1060361137.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم

تركيا تأسف لإغلاق "طالبان" مدارس أمام البنات وتؤكد دعمها للأفغان "في هذه ‏الأيام الصعبة"‏

14:43 GMT 24.03.2022
© AFP 2022 / AHMAD SAHEL ARMANمدرسة بنات ثانوية في كابول بعد إعادة افتتاحها من جانب حركة "طالبان"، أفغانستان، 23 مارس/ آذار 2022
مدرسة بنات ثانوية في كابول بعد إعادة افتتاحها من جانب حركة طالبان، أفغانستان، 23 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
مدرسة بنات ثانوية في كابول بعد إعادة افتتاحها من جانب حركة "طالبان"، أفغانستان، 23 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / AHMAD SAHEL ARMAN
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قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا تأسف لإعلان حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب ‏أنشطتها الإرهابية) أن المدارس الثانوية في أفغانستان ستظل مغلقة أمام الفتيات، ودعت الحركة الإسلامية ‏المتشددة إلى السماح بالتعليم للجميع.‏
وأكدت الخارجية التركية في بيان لها إن "التعليم لجميع الطلاب، بمن فيهم الفتيات، هو ما يتوقعه الشعب الأفغاني، وأنها تأسف لقرار طالبان"، وفقا لوكالة "رويترز".
وقالت: "ندعو الحكومة المؤقتة لأفغانستان إلى السماح للفتيات من جميع الأعمار بالمشاركة في التعليم بطريقة شاملة في أقرب وقت ممكن أولا وقبل كل شيء لصالح الشعب الأفغاني، ونؤكد أننا سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني "في هذه الأيام الصعبة"، بحسب تعبيرها.
ممثلو طالبان يتجهون من كابول إلى أوسلو، النرويج 22 يناير 2022 أنس حقاني (يمين) ممثل وفد طالبان في المفاوضات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
بعد ساعات من إعادة فتحها.. طالبان تغلق مدارس البنات الثانوية
أمس, 16:59 GMT
وتراجعت حركة "طالبان"، أمس الأربعاء عن إعلانها فتح مدارس ثانوية للفتيات، وأشارت إلى أنها ستظل مغلقة حتى يتم وضع خطة وفقا للشريعة الإسلامية لإعادة فتحها.
وفاجأ هذا التحول الكثيرين، مما ترك الطالبات يذرفن الدموع، وأثار إدانة من وكالات إنسانية وجماعات حقوقية ودبلوماسيين، في وقت تسعى فيه إدارة "طالبان" للحصول على اعتراف دولي بها.
ومنذ استيلاء حركة "طالبان" على أفغانستان في شهر أغسطس/ آب 2021، تعمل تركيا مع قطر لمواصلة العمليات في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، بينما تجري محادثات لتشغيل هذا المطار ومطارات أخرى، وذلك في حال أن تم استيفاء شروطها الأمنية.
ولم تعترف تركيا بقيادة حركة "طالبان"، لكنها دعت إلى مزيد من المشاركة العالمية معهم، كما دعت أنقرة مسؤولي طالبان إلى منتدى دبلوماسي استضافته خلال الشهر الجاري، وقالت إنه يجب الاستماع إلى القيادة الأفغانية.
وتسعى حركة "طالبان" لإدارة أفغانستان وفقا لتفسيرها للشريعة الإسلامية، وتريد الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات للمساعدة في مواجهة التحدي المتمثل في تفاقم الفقر وانتشاره على نطاق واسع في البلاد.
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