https://arabic.sputniknews.com/20220324/رئيس-بيلاروسيا-يرد-على-اقتراح-بولندا-ويعتبره-بداية-الحرب-العالمية-الثالثة-1060389354.html

رئيس بيلاروسيا يرد على اقتراح بولندا ويعتبره بداية الحرب العالمية الثالثة

رئيس بيلاروسيا يرد على اقتراح بولندا ويعتبره بداية الحرب العالمية الثالثة

انتقد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، "اقتراح بولندا إرسال قوات حفظ سلام غربية إلى أوكرانيا"، معتبرا ذلك "الحرب العالمية الثالثة". 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T12:19+0000

2022-03-24T12:19+0000

2022-03-24T12:19+0000

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موسكو- سبوتنيك. ونقلت وكالة بيلتا عن لوكاشينكو قوله: "كما تسمعون، هؤلاء البولنديون المجانين، يقترحون ذلك، وتمت دعوة هذا [رئيس الولايات المتحدة] من وراء المحيط ويملون عليه".وأضاف: "دعونا ننشيء قوات حفظ سلام قوامها 100 ألف ونرسلها عبر لفوف إلى داخل أوكرانيا. هل تدركون انها ستكون الحرب العالمية الثالثة".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أشار إلى أنه لا يستبعد من أن الهدف من هذه المطالب هو الرغبة البولندية بالتواجد غربي أوكرانيا.وتابع وزير الخارجية الروسي: "ربما يريدون جلب قوات حفظ السلام، وإنشاء مقر في لفوف، ثم البقاء هناك. كانت لديهم مثل هذه الأفكار سابقا، وهي ليست فقط أفكارا.. لقد حدث ذلك في الماضي".وقال لافروف، خلال لقائه بطلاب ومدرسي معهد العلاقات الدولية: "زملاؤنا البولنديون أعلنوا أن قمة الناتو ستعقد، وأن هناك حاجة إلى إرسال قوات حفظ سلام. أتمنى أن يدركوا عما يتحدثون. ذلك سيكون صداما مباشرا بين القوات المسلحة الروسية وقوات الناتو، وهو الأمر الذي لا يرغب الجميع في تجنبه فحسب، بل وقالوا إن ذلك لا يجب أن يحدث".وأضاف لافروف: "يبدو أن الولايات المتحدة تريد إبقاء روسيا في حالة العمليات العسكرية لأطول فترة ممكنة ومواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة".بدوره، اعتبر عضو مجلس الاتحاد الروسي سيرغي تسيكوف، أن فكرة إرسال بولندا لقوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى أوكرانيا، قد تكون بسبب رغبة بولندا في استعادة مناطق غربية، ولا سيما لفوف.وبحسب تصريحات السيناتور الروسي، لـ"News.ru"، فإن إرسال قوات يعتمد على قرار "الناتو"، لأننا لا نتحدث عن القوات المسلحة البولندية. بالإضافة إلى ذلك، لم يستبعد تسيكوف "تقسيم أوكرانيا بين بولندا والمجر ورومانيا".وأطلقت روسيا، في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني، وذلك لحماية المدنيين في الجمهوريتين الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، إنما العملية تهدف إلى منع عسكرة أوكرانيا ومواجهة التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/لافروف-إرسال-الناتو-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا-سيكون-صداما-مباشرا-مع-القوات-الروسية--1060334544.html

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