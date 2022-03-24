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https://arabic.sputniknews.com/20220324/رغم-الخلاف-كيف-يتواصل-بينيت-مع-نتنياهو-لإطلاعه-على-التطورات-بموجب-القانون؟-1060416771.html
رغم الخلاف... كيف يتواصل بينيت مع نتنياهو لإطلاعه على التطورات بموجب القانون؟
رغم الخلاف... كيف يتواصل بينيت مع نتنياهو لإطلاعه على التطورات بموجب القانون؟
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن الطريقة التي يتواصل بها رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لإطلاعه على التطورات. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:27+0000
2022-03-24T15:27+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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يذكر أن بينيت لم يجتمع حتى الآن مع نتنياهو لإطلاعه على التحديثات الأمنية كما يلزمه القانون، على الرغم من مرور 10 أشهر على تشكيل الحكومة الاسرائيلية الحالية، بحسب موقع "أي 24 نيوز".وذكرت القناة الاسرائيلية N12 أن السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الجنرال آفي جيل وصل إلى مكتب نتنياهو بالكنيست في 7 آذار/مارس لإطلاع نتنياهو على التطورات السياسية والأمنية بطلب من بينيت.وتركزت هذه المحادثات على قضية التهديد النووي الإيراني والتطورات حول الموضوع.وفي عام 2000 أقر الكنيست تعديلا على قانون يرسخ منصب رئيس المعارضة في القانون الإسرائيلي.وتمت إضافة البند 13 الذي أقر فيه الكنيست بأن "على رئيس الحكومة أن يستدعي وقت الضرورة، على الأقل مرة في الشهر، رئيس المعارضة ويقوم بإطلاعه على شؤون البلاد".
https://arabic.sputniknews.com/20220309/إسرائيل-إصابة-بنيامين-نتنياهو-بفيروس-كورونا-1059680004.html
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أخبار إسرائيل اليوم

رغم الخلاف... كيف يتواصل بينيت مع نتنياهو لإطلاعه على التطورات بموجب القانون؟

15:27 GMT 24.03.2022
© REUTERS / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت أثناء جلسة في الكنيست، القدس، 12 مارس/ آذار 2018
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت أثناء جلسة في الكنيست، القدس، 12 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن الطريقة التي يتواصل بها رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لإطلاعه على التطورات.
يذكر أن بينيت لم يجتمع حتى الآن مع نتنياهو لإطلاعه على التحديثات الأمنية كما يلزمه القانون، على الرغم من مرور 10 أشهر على تشكيل الحكومة الاسرائيلية الحالية، بحسب موقع "أي 24 نيوز".
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9 مارس, 14:36 GMT
وذكرت القناة الاسرائيلية N12 أن السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الجنرال آفي جيل وصل إلى مكتب نتنياهو بالكنيست
في 7 آذار/مارس لإطلاع نتنياهو على التطورات السياسية والأمنية بطلب من بينيت.
وتركزت هذه المحادثات على قضية التهديد النووي الإيراني والتطورات حول الموضوع.
وفي عام 2000 أقر الكنيست تعديلا على قانون يرسخ منصب رئيس المعارضة في القانون الإسرائيلي.
وتمت إضافة البند 13 الذي أقر فيه الكنيست بأن "على رئيس الحكومة أن يستدعي وقت الضرورة، على الأقل مرة في الشهر، رئيس المعارضة ويقوم بإطلاعه على شؤون البلاد".
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