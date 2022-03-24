https://arabic.sputniknews.com/20220324/رينو-تعلق-نشاطها-في-روسيا-والحكومة-الفرنسية-تنفي-علاقتها-بالقرار-1060383351.html
"رينو" تعلق نشاطها في روسيا... والحكومة الفرنسية تنفي علاقتها بالقرار
"رينو" تعلق نشاطها في روسيا... والحكومة الفرنسية تنفي علاقتها بالقرار
قررت شركة "رينو" الفرنسية للسيارات، مساء أمس الأربعاء، تعليق أنشطة مصنعها بالعاصمة الروسية موسكو بشكل فوري. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T10:34+0000
2022-03-24T10:34+0000
2022-03-24T10:34+0000
أخبار العالم الآن
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103579/72/1035797204_0:72:3387:1977_1920x0_80_0_0_8ffa61c1fd819e5f1112f1f19293d0c9.jpg
وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن "قرار رينو بتعليق نشاط مصنعها في موسكو جاء بعد ساعات من حديث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام البرلمان الفرنسي، والذي داعا فيه شركة رينو والشركات الفرنسية الأخرى التي لها وجود روسي إلى التوقف عن "دعم الحرب ضد أوكرانيا بشكل غير مباشر"، على حد قوله.واجتمع، أمس الأربعاء، مجلس إدارة مجموعة رينو، لاتخاذ قرار وقف الإنتاج في المصنع الذي ينتج سيارات الدفع الرباعي أركانا وكابتور وداستر ونيسان تيرانو.يشار إلى أنه رغم القرار، فإن نصيب الأسد من الوجود الروسي في المجموعة تملكه شركتها الفرعية "AvtoVAZ"، والتي باعت المجموعة من خلالها ما يقرب من 500 ألف سيارة في روسيا في عام 2021.وقالت رينو إن "AvtoVAZ" لن تنسحب على الفور، لكنها تقيِّم الخيارات المتاحة، مع مراعاة الوضع الحالي، مع التصرف بمسؤولية تجاه موظفيها البالغ عددهم 45000 موظف في روسيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103579/72/1035797204_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_d32f44eac2466ca357f6150ece4ca3e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا
"رينو" تعلق نشاطها في روسيا... والحكومة الفرنسية تنفي علاقتها بالقرار
تابعنا عبر
قررت شركة "رينو" الفرنسية للسيارات، مساء أمس الأربعاء، تعليق أنشطة مصنعها بالعاصمة الروسية موسكو بشكل فوري.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن "قرار رينو بتعليق نشاط مصنعها في موسكو جاء بعد ساعات من حديث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام البرلمان الفرنسي، والذي داعا فيه شركة رينو والشركات الفرنسية الأخرى التي لها وجود روسي إلى التوقف عن "دعم الحرب ضد أوكرانيا بشكل غير مباشر"، على حد قوله.
من جانبه، نفى المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، علاقة الحكومة بقرار رينو، قائلا إن قرار الشركة بشأن مصنعها في موسكو لم تتخذه الدولة الفرنسية، بحسب "رويترز".
واجتمع، أمس الأربعاء، مجلس إدارة مجموعة رينو
، لاتخاذ قرار وقف الإنتاج في المصنع الذي ينتج سيارات الدفع الرباعي أركانا وكابتور وداستر ونيسان تيرانو.
يشار إلى أنه رغم القرار، فإن نصيب الأسد من الوجود الروسي في المجموعة تملكه شركتها الفرعية "AvtoVAZ"، والتي باعت المجموعة من خلالها ما يقرب من 500 ألف سيارة في روسيا في عام 2021.
وقالت رينو إن "AvtoVAZ" لن تنسحب على الفور، لكنها تقيِّم الخيارات المتاحة، مع مراعاة الوضع الحالي، مع التصرف بمسؤولية تجاه موظفيها البالغ عددهم 45000 موظف في روسيا".