https://arabic.sputniknews.com/20220324/صربيا-تدرس-اتفاقية-غاز-مدتها-10-سنوات-مع-روسيا-وشروط-مدفوعات-الروبل--1060398292.html

صربيا تدرس اتفاقية غاز مدتها 10 سنوات مع روسيا وشروط مدفوعات الروبل

صربيا تدرس اتفاقية غاز مدتها 10 سنوات مع روسيا وشروط مدفوعات الروبل

قال دوسان باغاتوفيتش، رئيس شركة "صربيغاز" الحكومية لوكالة "سبوتنيك"، إن صربيا بحاجة إلى عقد جديد لتوريد الغاز الطبيعي من روسيا لمدة 10 سنوات. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T14:16+0000

2022-03-24T14:16+0000

2022-03-24T14:16+0000

العالم

اقتصاد

سلاح روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103833/72/1038337263_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_f5b861f0deb3cc9c062db9f59cb18116.jpg

وقال باغاتوفيتش: "لم يكن الروبل هو العملة التي تم بها تنفيذ المعاملات في أوروبا وصربيا. لقد تحولنا سابقًا من الدولار إلى اليورو وسجلنا ذلك في ملحق الاتفاقية مع غازبروم. والحقيقة أننا لسنا على قائمة الدول غير الصديقة لروسيا".ووفقا له، قد يكون من بين الخيارات الممكنة فتح حسابات في البنوك الروسية من قبل شركاء أجانب ودفع مقابل إمدادات الغاز من هذه الحسابات بالروبل.وأكد المدير العام لشركة"صربيغاز" أن ألمانيا والمجر، وكذلك صربيا وبلغاريا، قالت بالفعل إنه "من المستحيل حل معادلة الغاز بدون الغاز الروسي".وأضاف: "بالنسبة لاستمرار الاتفاقية مع روسيا، يجب علينا التوقيع على اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إمدادات الغاز إلى صربيا. دعونا نرى كيف ستبدو عناصر الاتفاقية من حيث المرونة والحجم. الاستهلاك في الشتاء يزيد أربع مرات عن الصيف، وهذا يؤدي إلى إصدار ضمانات بنكية ستمنحها البنوك ".وتابع: "لطالما كان موقف غازبروم وروسيا هو أنهما لن يتركا صربيا بدون غاز. تحاول أوروبا باستمرار وضع نوع من الإجراءات المشتركة، ونرى مدى صعوبة التوصل إلى اتفاقيات، ومن الصعب حسابها عندما يكون هناك ما لا يكفي من الغاز لأوروبا. إنه مجرد بيروقراطيين أوروبيين لعبوا بقوة، ولا يمكننا الاعتماد عليهم، لسنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خيارنا واضح ".

https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-الداخلية-صربيا-لن-تنضم-إلى-الهستيريا-المعادية-لروسيا-1060299544.html

https://arabic.sputniknews.com/20220312/صربيا-لن-ننضم-إلى-الناتو-ولن-نحظر-تشايكوفسكي-أبدا-1059806423.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, اقتصاد, سلاح روسيا