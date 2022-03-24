https://arabic.sputniknews.com/20220324/صربيا-تدرس-اتفاقية-غاز-مدتها-10-سنوات-مع-روسيا-وشروط-مدفوعات-الروبل--1060398292.html
صربيا تدرس اتفاقية غاز مدتها 10 سنوات مع روسيا وشروط مدفوعات الروبل
صربيا تدرس اتفاقية غاز مدتها 10 سنوات مع روسيا وشروط مدفوعات الروبل
قال دوسان باغاتوفيتش، رئيس شركة "صربيغاز" الحكومية لوكالة "سبوتنيك"، إن صربيا بحاجة إلى عقد جديد لتوريد الغاز الطبيعي من روسيا لمدة 10 سنوات. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T14:16+0000
2022-03-24T14:16+0000
2022-03-24T14:16+0000
العالم
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وقال باغاتوفيتش: "لم يكن الروبل هو العملة التي تم بها تنفيذ المعاملات في أوروبا وصربيا. لقد تحولنا سابقًا من الدولار إلى اليورو وسجلنا ذلك في ملحق الاتفاقية مع غازبروم. والحقيقة أننا لسنا على قائمة الدول غير الصديقة لروسيا".ووفقا له، قد يكون من بين الخيارات الممكنة فتح حسابات في البنوك الروسية من قبل شركاء أجانب ودفع مقابل إمدادات الغاز من هذه الحسابات بالروبل.وأكد المدير العام لشركة"صربيغاز" أن ألمانيا والمجر، وكذلك صربيا وبلغاريا، قالت بالفعل إنه "من المستحيل حل معادلة الغاز بدون الغاز الروسي".وأضاف: "بالنسبة لاستمرار الاتفاقية مع روسيا، يجب علينا التوقيع على اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إمدادات الغاز إلى صربيا. دعونا نرى كيف ستبدو عناصر الاتفاقية من حيث المرونة والحجم. الاستهلاك في الشتاء يزيد أربع مرات عن الصيف، وهذا يؤدي إلى إصدار ضمانات بنكية ستمنحها البنوك ".وتابع: "لطالما كان موقف غازبروم وروسيا هو أنهما لن يتركا صربيا بدون غاز. تحاول أوروبا باستمرار وضع نوع من الإجراءات المشتركة، ونرى مدى صعوبة التوصل إلى اتفاقيات، ومن الصعب حسابها عندما يكون هناك ما لا يكفي من الغاز لأوروبا. إنه مجرد بيروقراطيين أوروبيين لعبوا بقوة، ولا يمكننا الاعتماد عليهم، لسنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خيارنا واضح ".
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العالم, اقتصاد, سلاح روسيا
صربيا تدرس اتفاقية غاز مدتها 10 سنوات مع روسيا وشروط مدفوعات الروبل
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قال دوسان باغاتوفيتش، رئيس شركة "صربيغاز" الحكومية لوكالة "سبوتنيك"، إن صربيا بحاجة إلى عقد جديد لتوريد الغاز الطبيعي من روسيا لمدة 10 سنوات.
وقال باغاتوفيتش: "لم يكن الروبل هو العملة التي تم بها تنفيذ المعاملات في أوروبا وصربيا. لقد تحولنا سابقًا من الدولار إلى اليورو وسجلنا ذلك في ملحق الاتفاقية مع غازبروم. والحقيقة أننا لسنا على قائمة الدول غير الصديقة لروسيا".
ووفقا له، قد يكون من بين الخيارات الممكنة فتح حسابات في البنوك الروسية من قبل شركاء أجانب ودفع مقابل إمدادات الغاز من هذه الحسابات بالروبل.
وأكد المدير العام لشركة"صربيغاز" أن ألمانيا والمجر، وكذلك صربيا وبلغاريا، قالت بالفعل إنه "من المستحيل حل معادلة الغاز بدون الغاز الروسي".
وأضاف: "بالنسبة لاستمرار الاتفاقية مع روسيا، يجب علينا التوقيع على اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إمدادات الغاز إلى صربيا. دعونا نرى كيف ستبدو عناصر الاتفاقية من حيث المرونة والحجم. الاستهلاك في الشتاء يزيد أربع مرات عن الصيف، وهذا يؤدي إلى إصدار ضمانات بنكية ستمنحها البنوك ".
وتابع: "لطالما كان موقف غازبروم وروسيا هو أنهما لن يتركا صربيا بدون غاز. تحاول أوروبا باستمرار وضع نوع من الإجراءات المشتركة، ونرى مدى صعوبة التوصل إلى اتفاقيات، ومن الصعب حسابها عندما يكون هناك ما لا يكفي من الغاز لأوروبا. إنه مجرد بيروقراطيين أوروبيين لعبوا بقوة، ولا يمكننا الاعتماد عليهم، لسنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خيارنا واضح ".