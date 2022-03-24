https://arabic.sputniknews.com/20220324/قادة-الناتو-يوافقون-على-تعزيز-جناح-التحالف-الشرقي-في-رومانيا-وبلغاريا-وهنغاريا-وسلوفاكيا--1060395909.html
قادة الناتو يوافقون على تعزيز جناح التحالف الشرقي في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا
قادة الناتو يوافقون على تعزيز جناح التحالف الشرقي في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا
أعلن قادة حلف الناتو اليوم الخميس، في البيان الختامي لاجتماعهم، الموافقة على تعزيز جناح التحالف الشرقي في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:35+0000
2022-03-24T13:35+0000
2022-03-24T13:35+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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بيان: "حلف الناتو يصف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأخطر تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقود ويطالب روسيا بسحب قواتها".ودعا الحلف روسيا إلى الانخراط في "مفاوضات ذات مصداقية" مع أوكرانيا وإظهار الجدية من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار.كما دعا الحلف الصين للامتناع عن تقديم أي دعم للمجهود الحربي الروسي وأي عمل يساعد موسكو على تجنب آثار العقوبات.وجاء في البيان: "الناتو يقول إنه نشر 40 ألف عسكري على حدوده الشرقية ويعمل على تشكيل مجموعات قتالية متعددة الجنسيات في بلغاريا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/وكالة-أردوغان-يلتقي-ماكرون-بعيدا-عن-الإعلام-في-مقر-الناتو-1060379942.html
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روسيا, العالم
قادة الناتو يوافقون على تعزيز جناح التحالف الشرقي في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا
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أعلن قادة حلف الناتو اليوم الخميس، في البيان الختامي لاجتماعهم، الموافقة على تعزيز جناح التحالف الشرقي في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا.
بيان: "حلف الناتو يصف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأخطر تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقود ويطالب روسيا بسحب قواتها".
ودعا الحلف روسيا إلى الانخراط في "مفاوضات ذات مصداقية" مع أوكرانيا وإظهار الجدية من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار.
كما دعا الحلف الصين للامتناع عن تقديم أي دعم للمجهود الحربي الروسي وأي عمل يساعد موسكو على تجنب آثار العقوبات.
وجاء في البيان: "الناتو يقول إنه نشر 40 ألف عسكري على حدوده الشرقية ويعمل على تشكيل مجموعات قتالية متعددة الجنسيات في بلغاريا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا".