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لجنة أطباء السودان: عدد ضحايا الاحتجاجات يرتفع إلى 90 قتيلا
لجنة أطباء السودان: عدد ضحايا الاحتجاجات يرتفع إلى 90 قتيلا
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع اليوم الخميس، إلى 90 قتيلا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:52+0000
2022-03-24T15:52+0000
أخبار السودان اليوم
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وقالت لجنة أطباء السودان في بيان على حسابها بموقع فيسبوك: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد محمد عبداللطيف (28 سنة)، إثر إصابته بسلاح الخرطوش من مسافة قريبة في الصدر والبطن والعنق بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة من قبل قوات السلطة الانقلابية".وأضاف البيان : "بهذا يرتفع العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصتهم اللجنة منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول إلى 90 شهيدا يظلون أعلاما بارزة لثورة ديسمبر المجيدة".ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.وقالت لجنة أطباء السودان المركزية الموالية لحركات الاحتجاج الخميس الماضي إن حصيلة القتلى من المحتجين بلغت 87 شخصا.
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أخبار السودان اليوم

لجنة أطباء السودان: عدد ضحايا الاحتجاجات يرتفع إلى 90 قتيلا

15:52 GMT 24.03.2022
© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabiancaمتظاهر يلقي زجاجة حارقة في كورتي خلال تجمع حاشد في إيفان كولونا، بعد الاعتداء على الناشط المؤيد للاستقلال في سجن آرل، السودان 6 مارس 2022
متظاهر يلقي زجاجة حارقة في كورتي خلال تجمع حاشد في إيفان كولونا، بعد الاعتداء على الناشط المؤيد للاستقلال في سجن آرل، السودان 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع اليوم الخميس، إلى 90 قتيلا.
وقالت لجنة أطباء السودان في بيان على حسابها بموقع فيسبوك: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد محمد عبداللطيف (28 سنة)، إثر إصابته بسلاح الخرطوش من مسافة قريبة في الصدر والبطن والعنق بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة من قبل قوات السلطة الانقلابية".
وأضاف البيان : "بهذا يرتفع العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصتهم اللجنة منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول إلى 90 شهيدا يظلون أعلاما بارزة لثورة ديسمبر المجيدة".
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.
إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية الموالية لحركات الاحتجاج الخميس الماضي إن حصيلة القتلى من المحتجين بلغت 87 شخصا.
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