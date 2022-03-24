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https://arabic.sputniknews.com/20220324/محمد-بن-زايد-يعلن-تشغيل-محطة-براكة-النووية-الثانية-1060374065.html
محمد بن زايد يعلن تشغيل محطة "براكة" النووية الثانية
محمد بن زايد يعلن تشغيل محطة "براكة" النووية الثانية
أعلن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية من محطات "براكة" للطاقة النووية في الإمارات. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T07:41+0000
2022-03-24T07:41+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونشر ابن زايد صورا ترصد جانبا من خطوات تشغيل المحطة، مؤكدا أن التشغيل التجاري يمثل خطوة جديدة في سعي الإمارات لتحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي 2050.وتابع: "نفخر بكفاءاتنا الإماراتية وسعداء بالخبرات العالمية التي شاركت في هذا الإنجاز".وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في وقت سابق اليوم، إن التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية بدأ بإضافة 1400 ميغاواط من الكهرباء لشبكة كهرباء الإمارات.وتابعت: "يصل مجموع ما تنتجه المحطتان الأولى والثانية في براكة إلى 2800 ميغاواط".وأوضحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم أهداف الاستدامة التي تعتمد على التوسع في استخدام مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.
https://arabic.sputniknews.com/20210910/بدء-العمليات-التشغيلية-في-مفاعل-المحطة-الثانية-من-محطات-براكة-للطاقة-النووية-بالإمارات-1050108394.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

محمد بن زايد يعلن تشغيل محطة "براكة" النووية الثانية

07:41 GMT 24.03.2022
© AFP 2022 / ARUN GIRIJAمحطة براكة الإماراتية للطاقة النووية
محطة براكة الإماراتية للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / ARUN GIRIJA
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أعلن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية من محطات "براكة" للطاقة النووية في الإمارات.
ونشر ابن زايد صورا ترصد جانبا من خطوات تشغيل المحطة، مؤكدا أن التشغيل التجاري يمثل خطوة جديدة في سعي الإمارات لتحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي 2050.
وتابع: "نفخر بكفاءاتنا الإماراتية وسعداء بالخبرات العالمية التي شاركت في هذا الإنجاز".
وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في وقت سابق اليوم، إن التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية بدأ بإضافة 1400 ميغاواط من الكهرباء لشبكة كهرباء الإمارات.
مفاعل براكة - المفاعل النووي السلمي الأول في الإمارات والعالم العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2021
حكومة أبوظبي: بدء العمليات في مفاعل المحطة الثانية من براكة للطاقة النووية
10 سبتمبر 2021, 13:47 GMT
وتابعت: "يصل مجموع ما تنتجه المحطتان الأولى والثانية في براكة إلى 2800 ميغاواط".
وأوضحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم أهداف الاستدامة التي تعتمد على التوسع في استخدام مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.
© Sputnik / Mohamed Hasaanأول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.. الإمارات تعلن تشغيل محطة براكة
أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.. الإمارات تعلن تشغيل محطة براكة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.. الإمارات تعلن تشغيل محطة براكة
© Sputnik / Mohamed Hasaan
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