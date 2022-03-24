https://arabic.sputniknews.com/20220324/موقع-يوتيوب-يحظر-جميع-موارد-وكالة-سبوتنيك-1060384169.html
موقع "يوتيوب" يحظر جميع موارد وكالة "سبوتنيك"
موقع "يوتيوب" يحظر جميع موارد وكالة "سبوتنيك"
قالت آنا ستاركوفا، رئيسة الخدمة الصحفية لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، إن "يوتيوب" حظر جميع موارد "سبوتنيك"، مؤكدة أنها غير متوفرة بـ 32 لغة. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T10:54+0000
2022-03-24T10:54+0000
2022-03-24T10:54+0000
روسيا
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وقالت ستاركوفا: "وسائل إعلامنا هي عبارة عن مجموعة إعلامية، تشمل وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك"، التي تعمل في الخارج منذ سنوات عديدة وتعمل بنجاح في العديد من البلدان، والآن جميع مواردنا غير متوفرة في 32 لغة، يوتيوب حظرها للتو".وشددت على أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم حظر المواد باللغة الروسية أيضًا لوكالة "RIA Novosti"، أكبر وكالة أنباء في روسيا".وتابعت: "وسائل الإعلام المملوكة للدولة تواجه وصمة العار. لقد وضع موقع تويتر وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى علامة على أننا "إعلام حكومي" وخاضع لسيطرة الدولة الروسية، لسبب ما لم يتم وضع مثل هذه العلامات على "بي بي سي" أو "دويتشه" هما أيضًا من وسائل الإعلام الحكومية".
https://arabic.sputniknews.com/20220311/يوتيوب-يحظر-قنوات-وكالة--سبوتنيك-وروسيا-سيغودنيا-من-منصته-1059784676.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موقع "يوتيوب" يحظر جميع موارد وكالة "سبوتنيك"
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قالت آنا ستاركوفا، رئيسة الخدمة الصحفية لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، إن "يوتيوب" حظر جميع موارد "سبوتنيك"، مؤكدة أنها غير متوفرة بـ 32 لغة.
وقالت ستاركوفا: "وسائل إعلامنا هي عبارة عن مجموعة إعلامية، تشمل وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك"، التي تعمل في الخارج منذ سنوات عديدة وتعمل بنجاح في العديد من البلدان، والآن جميع مواردنا غير متوفرة في 32 لغة، يوتيوب حظرها للتو".
وشددت على أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم حظر المواد باللغة الروسية أيضًا لوكالة "RIA Novosti"، أكبر وكالة أنباء في روسيا".
وتابعت: "وسائل الإعلام المملوكة للدولة تواجه وصمة العار. لقد وضع موقع تويتر وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى علامة على أننا "إعلام حكومي" وخاضع لسيطرة الدولة الروسية، لسبب ما لم يتم وضع مثل هذه العلامات على "بي بي سي" أو "دويتشه" هما أيضًا من وسائل الإعلام الحكومية".