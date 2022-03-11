https://arabic.sputniknews.com/20220311/يوتيوب-يحظر-قنوات-وكالة--سبوتنيك-وروسيا-سيغودنيا-من-منصته-1059784676.html

"يوتيوب" يحظر قنوات وكالة "سبوتنيك" و"روسيا سيغودنيا"

"يوتيوب" يحظر قنوات وكالة "سبوتنيك" و"روسيا سيغودنيا"

حظر "يوتيوب" جميع القنوات المنشورة على منصته التابعة لشبكة وكالة الأنباء "روسيا سيغودينا" الروسية، من بينها قناة "سبوتنيك" الناطقة باللغة العربية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T19:32+0000

2022-03-11T19:32+0000

2022-03-11T20:07+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

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وقالت الخدمة الصحفية لوكالة أنباء "روسيا سيغودنيا"، تعليقا على قرار شركة "يوتيوب": "سنواصل عملنا حتى آخر قارئ".كما أعلن تلفزيون "آر تي" الناطق بالعربية، في خبر نشر على قناتها في "تيلغرام" أن "يوتيوب" حظر القناة حول العالم.وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات "روس كومنادزور"، قد أعلنت عن تقييد الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بسبب دعوات العنف ضد الروس.وقالت "روس كومنادزور": "بناء على متطلبات مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي، سيكون الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي على "إنستغرام"... على أراضي روسيا الاتحادية محدودا".وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي "الخاص بمكافحة النشاط المتطرف "، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".من جانبها فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة "ميتا"، التي سمحت باطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان فيسبوك وإنستغرام قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم.هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم شركة "ميتا"، أن منصات الشركة في ضوء الأحداث في أوكرانيا، رفعت مؤقتًا الحظر المفروض على دعوات العنف ضد الجيش الروسي، ولكن ليس ضد السكان المدنيين في روسيا، على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"أندي ستون".

https://arabic.sputniknews.com/20220311/يوتيوب-تعلن-حجب-القنوات-الإعلامية-الروسية---1059781265.html

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