https://arabic.sputniknews.com/20220324/وزير-ألماني-بلدنا-غير-قادر-على-الحظر-الفوري-للفحم-والنفط-والغاز-الروسي--1060377638.html
وزير ألماني: بلدنا غير قادر على الحظر الفوري للفحم والنفط والغاز الروسي
وزير ألماني: بلدنا غير قادر على الحظر الفوري للفحم والنفط والغاز الروسي
أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن بلاده لا تزال غير قادرة على فرض حظر فوري على الفحم والنفط والغاز الروسي، لكن تم بالفعل اتخاذ الخطوة الأولى بشأن... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T08:50+0000
2022-03-24T08:50+0000
2022-03-24T08:50+0000
العالم
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وقال وزير الاقتصاد الألماني في خطاب أمام البوندستاغ الألماني: "نعم، ما زلنا غير قادرين على فرض حظر فوري على الفحم والنفط والغاز الروسي ويجب الاعتراف بذلك".وأضاف روبرت هابيك قائلا: "الحقيقة أننا لا نستطيع القيام بذلك حاليا ونعمل الآن بشكل استراتيجي على خفض استخدام الفحم والنفط والغاز".وتابع الوزير قائلا: "إنني ممتن للشركات التي تشارك بالفعل خطوة بخطوة في تنفيذ الحظر".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير ألماني: بلدنا غير قادر على الحظر الفوري للفحم والنفط والغاز الروسي
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أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن بلاده لا تزال غير قادرة على فرض حظر فوري على الفحم والنفط والغاز الروسي، لكن تم بالفعل اتخاذ الخطوة الأولى بشأن إيجاد البديل.
وقال وزير الاقتصاد الألماني في خطاب أمام البوندستاغ الألماني: "نعم، ما زلنا غير قادرين على فرض حظر فوري على الفحم والنفط والغاز الروسي ويجب الاعتراف بذلك".
وأضاف روبرت هابيك قائلا: "الحقيقة أننا لا نستطيع القيام بذلك حاليا ونعمل الآن بشكل استراتيجي على خفض استخدام الفحم والنفط والغاز".
وتابع الوزير قائلا: "إنني ممتن للشركات التي تشارك بالفعل خطوة بخطوة في تنفيذ الحظر".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي
.
وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".
وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.