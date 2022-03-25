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https://arabic.sputniknews.com/20220325/أيروفلوت-تطلق-رحلات-من-سوتشي-إلى-6-دول-في-أبريل-منها-مصر-1060462738.html
"أيروفلوت" تطلق رحلات من سوتشي إلى 6 دول في أبريل منها مصر
"أيروفلوت" تطلق رحلات من سوتشي إلى 6 دول في أبريل منها مصر
أعلنت شركة "أيروفلوت" الروسية عن إطلاقها رحلات من سوتشي إلى أرمينيا ومصر وإسرائيل وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان في أبريل القادم 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T16:43+0000
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وقالت في بيان: "افتتحت شركة "أيروفلوت" بيع تذاكر الطيران للرحلات المنتظمة المباشرة من سوتشي إلى أرمينيا ومصر وإسرائيل وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان".وأضافت: "يركز برنامج الرحلة على حركة مرور الركاب العابرين عبر سوتشي، وسيتم تنفيذ الرحلات الجوية من سوتشي إلى 17 وجهة بواسطة شركة الخطوط الجوية الروسية على طائرات "سوبر جيت 100" محلية الصنع".
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"أيروفلوت" تطلق رحلات من سوتشي إلى 6 دول في أبريل منها مصر

16:43 GMT 25.03.2022
© Sputnikوصول رحلة أيرفلوت القادمة من موسكو
وصول رحلة أيرفلوت القادمة من موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik
أعلنت شركة "أيروفلوت" الروسية عن إطلاقها رحلات من سوتشي إلى أرمينيا ومصر وإسرائيل وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان في أبريل القادم
وقالت في بيان: "افتتحت شركة "أيروفلوت" بيع تذاكر الطيران للرحلات المنتظمة المباشرة من سوتشي إلى أرمينيا ومصر وإسرائيل وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان".
وأضافت: "يركز برنامج الرحلة على حركة مرور الركاب العابرين عبر سوتشي، وسيتم تنفيذ الرحلات الجوية من سوتشي إلى 17 وجهة بواسطة شركة الخطوط الجوية الروسية على طائرات "سوبر جيت 100" محلية الصنع".
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