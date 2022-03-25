https://arabic.sputniknews.com/20220325/أيروفلوت-تطلق-رحلات-من-سوتشي-إلى-6-دول-في-أبريل-منها-مصر-1060462738.html
"أيروفلوت" تطلق رحلات من سوتشي إلى 6 دول في أبريل منها مصر
"أيروفلوت" تطلق رحلات من سوتشي إلى 6 دول في أبريل منها مصر
أعلنت شركة "أيروفلوت" الروسية عن إطلاقها رحلات من سوتشي إلى أرمينيا ومصر وإسرائيل وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان في أبريل القادم 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T16:43+0000
2022-03-25T16:43+0000
2022-03-25T16:43+0000
روسيا
العالم
العالم العربي
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103152/62/1031526287_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ab5330c90e674d069dc50f561e33044c.jpg
وقالت في بيان: "افتتحت شركة "أيروفلوت" بيع تذاكر الطيران للرحلات المنتظمة المباشرة من سوتشي إلى أرمينيا ومصر وإسرائيل وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان".وأضافت: "يركز برنامج الرحلة على حركة مرور الركاب العابرين عبر سوتشي، وسيتم تنفيذ الرحلات الجوية من سوتشي إلى 17 وجهة بواسطة شركة الخطوط الجوية الروسية على طائرات "سوبر جيت 100" محلية الصنع".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103152/62/1031526287_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b3764360608c2a3bb687b1aa0fdf28ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, العالم العربي, منوعات
"أيروفلوت" تطلق رحلات من سوتشي إلى 6 دول في أبريل منها مصر
أعلنت شركة "أيروفلوت" الروسية عن إطلاقها رحلات من سوتشي إلى أرمينيا ومصر وإسرائيل وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان في أبريل القادم
وقالت في بيان: "افتتحت شركة "أيروفلوت" بيع تذاكر الطيران للرحلات المنتظمة المباشرة من سوتشي إلى أرمينيا ومصر وإسرائيل وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان".
وأضافت: "يركز برنامج الرحلة على حركة مرور الركاب العابرين عبر سوتشي، وسيتم تنفيذ الرحلات الجوية من سوتشي إلى 17 وجهة بواسطة شركة الخطوط الجوية الروسية على طائرات "سوبر جيت 100" محلية الصنع".