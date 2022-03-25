https://arabic.sputniknews.com/20220325/إيران-تعلن-استعدادها-تزويد-لبنان-بالقمح-1060449841.html
إيران تعلن استعدادها تزويد لبنان بالقمح
إيران تعلن استعدادها تزويد لبنان بالقمح
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن إيران أكدت استعدادها لتزويد لبنان بالقمح. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T12:16+0000
2022-03-25T12:16+0000
2022-03-25T12:16+0000
لبنان
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إيران
أخبار إيران
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وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان جدد عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون تأكيد بلاده على دعم لبنان في كافة المجالات وفي مقدمتها تزويد البلاد بالقمح.ويئن لبنان تحت وطأة واحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ عام 2019 عندما تداعى الاقتصاد تحت وطأة الدين العام الضخم الناجم عن عقود من الفساد وهدر الموارد وطريقة التمويل غير المستدامة.وتم تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.
لبنان
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران
إيران تعلن استعدادها تزويد لبنان بالقمح
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن إيران أكدت استعدادها لتزويد لبنان بالقمح.
وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان جدد عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون تأكيد بلاده على دعم لبنان في كافة المجالات وفي مقدمتها تزويد البلاد بالقمح.
ويئن لبنان تحت وطأة واحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ عام 2019 عندما تداعى الاقتصاد تحت وطأة الدين
العام الضخم الناجم عن عقود من الفساد وهدر الموارد وطريقة التمويل غير المستدامة.
وتم تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.