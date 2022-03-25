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الجيش المغربي يختتم مناورات مشتركة مع نظيره الفرنسي شرقي البلاد
الجيش المغربي يختتم مناورات مشتركة مع نظيره الفرنسي شرقي البلاد
اختتم الجيش المغربي مناورات مع نظيره الفرنسي، في منطقة الرشيدية جنوب شرقي المملكة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T11:28+0000
2022-03-25T11:28+0000
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وحسب موقع بوابة إفريقيا الإخبارية، فإن المناورات التي عقدت تحت مسمى "شركي 2022"، بدأت في الأول من مارس/ آذار الجاري، واختتمت اليوم الجمعة الـ25 من الشهر نفسه.وقالت القوات الجوية المغربية في بيان لها إن المناورات عززت قدرات التنسيق والتشغيل البيني التقني والعملياتي بين القوات المسلحة الملكية والجيش الفرنسي.جدير بالذكر أن مناورات "شركي 2022" تعتبر من أولى الأنشطة الدولية في المنطقة العسكرية الشرقية، التي اعتمدها المغرب يناير/ كانون الثاني الماضي للحد من الجريمة العابرة للحدود.وتنشط القوات المغربية خلال الفترة الأخيرة في تعزيز قدراتها عن طريق المناورات المشتركة مع مختلف القوى الدولية، حيث أجرت مؤخرا مناورات مشتركة مع الجيش الأمريكي، في شمال المملكة، استهدفت التدريب على عمليات الإنقاذ وخطط الطوارئ.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/صحيفة-مناورات-بحرية-تجمع-حلف-الناتو-والقوات-المغربية-والإسرائيلية-والمصرية-والسعودية-1060376278.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا

الجيش المغربي يختتم مناورات مشتركة مع نظيره الفرنسي شرقي البلاد

11:28 GMT 25.03.2022
© AP Photo / Karim Selmaouiالجيش المغربي
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Karim Selmaoui
اختتم الجيش المغربي مناورات مع نظيره الفرنسي، في منطقة الرشيدية جنوب شرقي المملكة.
وحسب موقع بوابة إفريقيا الإخبارية، فإن المناورات التي عقدت تحت مسمى "شركي 2022"، بدأت في الأول من مارس/ آذار الجاري، واختتمت اليوم الجمعة الـ25 من الشهر نفسه.
مناورات بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
صحيفة: مناورات بحرية‬ تجمع حلف الناتو والقوات المغربية والإسرائيلية والمصرية والسعودية
أمس, 08:29 GMT
وقالت القوات الجوية المغربية في بيان لها إن المناورات عززت قدرات التنسيق والتشغيل البيني التقني والعملياتي بين القوات المسلحة الملكية والجيش الفرنسي.

ووفقا للبيان فإن المناورات شهدت "مشاركة وحدات برية وجوية مختلفة من كلا البلدين".

جدير بالذكر أن مناورات "شركي 2022" تعتبر من أولى الأنشطة الدولية في المنطقة العسكرية الشرقية، التي اعتمدها المغرب يناير/ كانون الثاني الماضي للحد من الجريمة العابرة للحدود.
وتنشط القوات المغربية خلال الفترة الأخيرة في تعزيز قدراتها عن طريق المناورات المشتركة مع مختلف القوى الدولية، حيث أجرت مؤخرا مناورات مشتركة مع الجيش الأمريكي، في شمال المملكة، استهدفت التدريب على عمليات الإنقاذ وخطط الطوارئ.
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