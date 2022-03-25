https://arabic.sputniknews.com/20220325/الخارجية-الروسية-روسيا-تطالب-بتفسير-ضلوع-نجل-بايدن-في-عمل-المختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا-1060445670.html
الكرملين: روسيا تطالب بتفسير ضلوع "نجل بايدن" في عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
الكرملين: روسيا تطالب بتفسير ضلوع "نجل بايدن" في عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن "روسيا ستطالب بتفسير تورط نجل بايدن في عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا". 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T10:48+0000
2022-03-25T10:48+0000
2022-03-25T10:51+0000
دميتري بيسكوف
الخارجية الروسية
جو بايدن
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لا أستطيع أن أقول كيف تفهم أن المتخصصين لدينا من وزارة الدفاع يواصلون العمل على تحليل المعلومات المتوفرة لدينا الآن حول المختبرات البيولوجية والبرامج التي يتم تطويرها هناك".وأضاف: "هذه معلومات حساسة للغاية بالنسبة لنا وللعالم بأسره، بالطبع سنطلب أيضًا تفسيرات وليس نحن فقط، فأنت تعلم أن الصين قد طالبت بالفعل بهذه التفسيرات، وجعلت هذا الوضع شفافًا للعالم، بالطبع سيكون هذا موضع اهتمام الكثيرين".وأشار بيسكوف إلى أن "الأميركيين يحاولون صرف الانتباه من خلال الحديث عن التهديد العابر من استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية، لكن العالم قلق للغاية بالفعل بشأن ما يفعله الأميركيون في أوكرانيا، وما يمكن أن يحدث بسبب كل هذه الأبحاث".وردا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع تصريحات بايدن بأن "الناتو سيرد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا"، قال بيسكوف: "لقد تحدثنا بالفعل عن هذا، فهذه محاولة لصرف الانتباه، بتهديد مزعوم، على خلفية الفضيحة التي تشتعل في العالم حول برامج للأسلحة الكيميائية، والبيولوجية، والتي نفذتها الولايات المتحدة في مختلف البلدان، بما في ذلك أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/ضحايا-أوكرانيا-بين-مطرقة-الواقع-وسندان-استغلال-الإعلام-الغربي-1060385278.html
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دميتري بيسكوف, الخارجية الروسية, جو بايدن
الكرملين: روسيا تطالب بتفسير ضلوع "نجل بايدن" في عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
10:48 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 25.03.2022)
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن "روسيا ستطالب بتفسير تورط نجل بايدن في عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا".
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا أستطيع أن أقول كيف تفهم أن المتخصصين لدينا من وزارة الدفاع يواصلون العمل على تحليل المعلومات المتوفرة لدينا الآن حول المختبرات البيولوجية والبرامج التي يتم تطويرها هناك".
وأضاف: "هذه معلومات حساسة للغاية بالنسبة لنا وللعالم بأسره، بالطبع سنطلب أيضًا تفسيرات وليس نحن فقط، فأنت تعلم أن الصين قد طالبت بالفعل بهذه التفسيرات، وجعلت هذا الوضع شفافًا للعالم، بالطبع سيكون هذا موضع اهتمام الكثيرين".
وأشار بيسكوف إلى أن "الأميركيين يحاولون صرف الانتباه من خلال الحديث عن التهديد العابر من استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية، لكن العالم قلق للغاية بالفعل بشأن ما يفعله الأميركيون في أوكرانيا
، وما يمكن أن يحدث بسبب كل هذه الأبحاث".
وردا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع تصريحات بايدن بأن "الناتو سيرد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا"، قال بيسكوف: "لقد تحدثنا بالفعل عن هذا، فهذه محاولة لصرف الانتباه، بتهديد مزعوم، على خلفية الفضيحة التي تشتعل في العالم حول برامج للأسلحة الكيميائية، والبيولوجية، والتي نفذتها الولايات المتحدة في مختلف البلدان، بما في ذلك أوكرانيا".