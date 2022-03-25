https://arabic.sputniknews.com/20220325/انخفاض-سعر-النفط-بعد-تلاشي-المخاوف-من-نقص-الإمداد-1060446297.html
انخفاض سعر النفط بعد تلاشي المخاوف من "نقص الإمداد"
انخفاض سعر النفط بعد تلاشي المخاوف من "نقص الإمداد"
انخفضت أسعار النفط العالمية بعد ظهر الجمعة في ظل تلاشي المخاوف بشأن نقصه، بحسب بيانات التداول. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T11:09+0000
2022-03-25T11:09+0000
2022-03-25T11:09+0000
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
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واعتبارًا من الساعة 13:28، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار لخام برنت بنسبة 0.18%، إلى 118.81 دولار للبرميل، وعقود مايو الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.75% إلى 111.5 دولار.وأرجع الخبراء سبب تراجع أسعار النفط إلى "فشل زعماء الناتو في فرض عقوبات جديدة على الذهب الأسود الروسي عند مناقشة قيود جديدة على روسيا".وقال إدوارد مويا، المحلل في شركة "Oanda"، لصحيفة "وول ستريت جورنال": "أعضاء الناتو ينتهزون الآن الفرصة لزيادة الضغط على روسيا، ولكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول قبل أن يضطروا إلى اللجوء إلى حظر نفطي على روسيا".وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، 23 مارس/ آذار، إن "روسيا ستبدأ بيع الغاز إلى البلدان غير الصديقة بالروبل".وأضاف بوتين أن "التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية".وشدد على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار"، مؤكدا أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام "عملات الدول غير الصديقة" في نقل الغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/أردوغان-يعتزم-الاتصال-بزيلينسكي-وبوتين-1060445183.html
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أسعار النفط اليوم, اقتصاد
انخفاض سعر النفط بعد تلاشي المخاوف من "نقص الإمداد"
انخفضت أسعار النفط العالمية بعد ظهر الجمعة في ظل تلاشي المخاوف بشأن نقصه، بحسب بيانات التداول.
واعتبارًا من الساعة 13:28، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار لخام برنت بنسبة 0.18%، إلى 118.81 دولار للبرميل، وعقود مايو الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.75% إلى 111.5 دولار.
وأرجع الخبراء سبب تراجع أسعار النفط إلى "فشل زعماء الناتو في فرض عقوبات جديدة على الذهب الأسود الروسي عند مناقشة قيود جديدة على روسيا".
وقال إدوارد مويا، المحلل في شركة "Oanda"، لصحيفة "وول ستريت جورنال": "أعضاء الناتو ينتهزون الآن الفرصة لزيادة الضغط على روسيا، ولكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول قبل أن يضطروا إلى اللجوء إلى حظر نفطي على روسيا".
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، 23 مارس/ آذار، إن "روسيا ستبدأ بيع الغاز إلى البلدان غير الصديقة بالروبل".
وأضاف بوتين
أن "التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية".
وشدد على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار"، مؤكدا أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام "عملات الدول غير الصديقة" في نقل الغاز.