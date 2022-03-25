عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220325/انخفاض-سعر-النفط-بعد-تلاشي-المخاوف-من-نقص-الإمداد-1060446297.html
انخفاض ​​سعر النفط بعد تلاشي المخاوف من "نقص الإمداد"
انخفاض ​​سعر النفط بعد تلاشي المخاوف من "نقص الإمداد"
انخفضت أسعار النفط العالمية بعد ظهر الجمعة في ظل تلاشي المخاوف بشأن نقصه، بحسب بيانات التداول. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T11:09+0000
2022-03-25T11:09+0000
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059871047_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a0adf3431b38b3fc7b80b732c30be573.jpg
واعتبارًا من الساعة 13:28، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار لخام برنت بنسبة 0.18%، إلى 118.81 دولار للبرميل، وعقود مايو الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.75% إلى 111.5 دولار.وأرجع الخبراء سبب تراجع أسعار النفط إلى "فشل زعماء الناتو في فرض عقوبات جديدة على الذهب الأسود الروسي عند مناقشة قيود جديدة على روسيا".وقال إدوارد مويا، المحلل في شركة "Oanda"، لصحيفة "وول ستريت جورنال": "أعضاء الناتو ينتهزون الآن الفرصة لزيادة الضغط على روسيا، ولكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول قبل أن يضطروا إلى اللجوء إلى حظر نفطي على روسيا".وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، 23 مارس/ آذار، إن "روسيا ستبدأ بيع الغاز إلى البلدان غير الصديقة بالروبل".وأضاف بوتين أن "التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية".وشدد على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار"، مؤكدا أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام "عملات الدول غير الصديقة" في نقل الغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/أردوغان-يعتزم-الاتصال-بزيلينسكي-وبوتين-1060445183.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059871047_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_60911d3d64d1090cb8a2892b0f09d795.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أسعار النفط اليوم, اقتصاد

انخفاض ​​سعر النفط بعد تلاشي المخاوف من "نقص الإمداد"

11:09 GMT 25.03.2022
© AFP 2022 / Loic Venanceطوابير لتعبئة البنزين في لو تيمبل-دي-برواتين، فرنسا 7 مارس 2022
طوابير لتعبئة البنزين في لو تيمبل-دي-برواتين، فرنسا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022 / Loic Venance
انخفضت أسعار النفط العالمية بعد ظهر الجمعة في ظل تلاشي المخاوف بشأن نقصه، بحسب بيانات التداول.
واعتبارًا من الساعة 13:28، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار لخام برنت بنسبة 0.18%، إلى 118.81 دولار للبرميل، وعقود مايو الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.75% إلى 111.5 دولار.
وأرجع الخبراء سبب تراجع أسعار النفط إلى "فشل زعماء الناتو في فرض عقوبات جديدة على الذهب الأسود الروسي عند مناقشة قيود جديدة على روسيا".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
أردوغان يعتزم الاتصال بزيلينسكي وبوتين
10:42 GMT
وقال إدوارد مويا، المحلل في شركة "Oanda"، لصحيفة "وول ستريت جورنال": "أعضاء الناتو ينتهزون الآن الفرصة لزيادة الضغط على روسيا، ولكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول قبل أن يضطروا إلى اللجوء إلى حظر نفطي على روسيا".
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، 23 مارس/ آذار، إن "روسيا ستبدأ بيع الغاز إلى البلدان غير الصديقة بالروبل".
وأضاف بوتين أن "التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية".
وشدد على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار"، مؤكدا أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام "عملات الدول غير الصديقة" في نقل الغاز.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала