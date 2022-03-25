https://arabic.sputniknews.com/20220325/أردوغان-يعتزم-الاتصال-بزيلينسكي-وبوتين-1060445183.html
أردوغان يعتزم الاتصال بزيلينسكي وبوتين
أردوغان يعتزم الاتصال بزيلينسكي وبوتين
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يعتزم إجراء محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T10:42+0000
2022-03-25T10:42+0000
2022-03-25T10:42+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
فلاديمير بوتين
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وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة بعد عودته من بروكسل "سأجري محادثات مع زيلينسكي اليوم".وأشار أردوغان إلى اتصال قريب سيجريه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال: "ربما سأتحدث مرة أخرى مع بوتين في عطلة نهاية الأسبوع، أو أوائل الأسبوع المقبل".وأردف أردوغان على متن طائرة عودته من بروكسل: "في هذه المفاوضات، يجب أن نناقش ونقيّم نتائج قمة الناتو ونقول، الآن عليكم أن تكونوا مهندسي الخطوات التي يجب اتخاذها في سبيل السلام".وأكد أرودغان يوم أمس الخميس، 24 مارس/ آذار، أنه "سيواصل التفاوض مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من أجل تنظيم اجتماع بينهما".وقال في مؤتمر صحفي بعد حضوره القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل: "سنواصل مبادراتنا ومفاوضاتنا مع الزعيمين. سياستنا هي سياسة السلام، مهمتنا هي مواصلة العمل وسنفعل كل ما في وسعنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220325/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقبض-على-جاسوس-أوكراني-في-موسكو-1060444730.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين
أردوغان يعتزم الاتصال بزيلينسكي وبوتين
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يعتزم إجراء محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة.
وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة بعد عودته من بروكسل "سأجري محادثات مع زيلينسكي اليوم".
وأشار أردوغان إلى اتصال قريب سيجريه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال: "ربما سأتحدث مرة أخرى مع بوتين في عطلة نهاية الأسبوع، أو أوائل الأسبوع المقبل".
وأردف أردوغان على متن طائرة عودته من بروكسل: "في هذه المفاوضات، يجب أن نناقش ونقيّم نتائج قمة الناتو ونقول، الآن عليكم أن تكونوا مهندسي الخطوات التي يجب اتخاذها في سبيل السلام".
وأكد أرودغان
يوم أمس الخميس، 24 مارس/ آذار، أنه "سيواصل التفاوض مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من أجل تنظيم اجتماع بينهما".
وقال في مؤتمر صحفي بعد حضوره القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل: "سنواصل مبادراتنا ومفاوضاتنا مع الزعيمين. سياستنا هي سياسة السلام، مهمتنا هي مواصلة العمل وسنفعل كل ما في وسعنا".