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https://arabic.sputniknews.com/20220325/تقارير-متضاربة-عن-العثور-على-الصندوق-الأسود-الثاني-لطائرة-تشاينا-المنكوبة-والصين-تنفي-1060431596.html
تقارير متضاربة حول العثور على الصندوق الأسود الثاني لطائرة تشاينا المنكوبة والصين تنفي
تقارير متضاربة حول العثور على الصندوق الأسود الثاني لطائرة تشاينا المنكوبة والصين تنفي
ذكرت خدمة سي.إيه.إيه.سي نيوز الإخبارية التي تديرها إدارة الطيران المدني الصينية، اليوم الجمعة، أن الصين عثرت على الصندوق الأسود الثاني لطائرة تشاينا إيسترن... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T03:19+0000
2022-03-25T03:21+0000
تحطم طائرة
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ولكن وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية نفت الخبر. مؤكدة أنه لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن.من جانبها، قامت خدمة سي.إيه.إيه.سي نيوز الإخبارية التي تديرها إدارة الطيران المدني الصينية بحذف المنشور في وقت لاحق من على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.وذكر مسؤول في إدارة الطيران المدني الصينية للصحفيين، أنه تم العثور على الصندوق الأسود الأول أمس الأول الأربعاء، الذي يضم تسجيلات مقصورة الطيارين استنادا لتقييم مبدئي.ونجت مادة التسجيل على ما يبدو من التحطم في حالة جيدة نسبيا. وأشار المسؤول إلى أنها أرسلت إلى بكين لتحليلها.كانت الرحلة إم.يو 5735 متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان بجنوب غرب الصين إلى قوانغتشو على الساحل يوم الاثنين، عندما هوت الطائرة من ارتفاع التحليق بينما كانت على وشك البدء في خفض الارتفاع استعدادا للهبوط وتحطمت.وقالت السلطات إن الطيارين لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة من مسؤولي المراقبة الجوية خلال الهبوط السريع.ومن السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة الذي يقول خبراء إنه ينتج عادة عن عدة عوامل. ولم يتم العثور على ناجين.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الصين-تعلن-انتشال-أشلاء-بشرية-في-موقع-تحطم-الطائرة-1060353424.html
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تحطم طائرة

تقارير متضاربة حول العثور على الصندوق الأسود الثاني لطائرة تشاينا المنكوبة والصين تنفي

03:19 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 03:21 GMT 25.03.2022)
© REUTERS / China Dailyموقع تحطم طائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة طيران صينية "شرق الصين"، الصين 21 مارس 2022
موقع تحطم طائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة طيران صينية شرق الصين، الصين 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / China Daily
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ذكرت خدمة سي.إيه.إيه.سي نيوز الإخبارية التي تديرها إدارة الطيران المدني الصينية، اليوم الجمعة، أن الصين عثرت على الصندوق الأسود الثاني لطائرة تشاينا إيسترن التي تحطمت يوم الاثنين.
ولكن وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية نفت الخبر. مؤكدة أنه لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن.
من جانبها، قامت خدمة سي.إيه.إيه.سي نيوز الإخبارية التي تديرها إدارة الطيران المدني الصينية بحذف المنشور في وقت لاحق من على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر مسؤول في إدارة الطيران المدني الصينية للصحفيين، أنه تم العثور على الصندوق الأسود الأول أمس الأول الأربعاء، الذي يضم تسجيلات مقصورة الطيارين استنادا لتقييم مبدئي.
ونجت مادة التسجيل على ما يبدو من التحطم في حالة جيدة نسبيا. وأشار المسؤول إلى أنها أرسلت إلى بكين لتحليلها.
كانت الرحلة إم.يو 5735 متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان بجنوب غرب الصين إلى قوانغتشو على الساحل يوم الاثنين، عندما هوت الطائرة من ارتفاع التحليق بينما كانت على وشك البدء في خفض الارتفاع استعدادا للهبوط وتحطمت.
موقع تحطم طائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة طيران صينية شرق الصين، الصين 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
الصين تعلن انتشال أشلاء بشرية في موقع تحطم الطائرة
23 مارس, 13:59 GMT
وقالت السلطات إن الطيارين لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة من مسؤولي المراقبة الجوية خلال الهبوط السريع.
ومن السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة الذي يقول خبراء إنه ينتج عادة عن عدة عوامل. ولم يتم العثور على ناجين.
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