https://arabic.sputniknews.com/20220325/خبيرة-تغذية-تقدم-نصائح-حول-العدد-المسموح-تناوله-من-البيض-أسبوعيا-وكيفية-حفظه--1060432727.html

خبيرة تغذية تقدم نصائح حول العدد المسموح تناوله من البيض أسبوعيا وكيفية حفظه

خبيرة تغذية تقدم نصائح حول العدد المسموح تناوله من البيض أسبوعيا وكيفية حفظه

يعتبر البيض جزءا لا يتجزأ من النظام الغذائي للعديد من الشعوب حيث يدخل في الوجبات الغذائية نظرا لفوائده الصحية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T05:48+0000

2022-03-25T05:48+0000

2022-03-25T05:48+0000

مجتمع

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إلا أن تناول البيض يجب أن يتم باعتدال، وحول عدد المرات التي يمكن فيها تناول البيض خلال أسبوع قدمت خبيرة التغذية الروسية ألكسندرا رازارينوفا، في مقابلة مع "سبوتنيك"، عددا من النصائح.وقالت رازارينوفا، إن بيض الدجاج يحتوي على بروتين مثالي للهضم، بالإضافة إلى الكالسيوم والفوسفور والليسيثين والكالسيفيرول.وأضافت قائلة: "يمكن للبالغين الأصحاء أن يأكلوا ما يصل إلى بيضتين أو ثلاث بيضات في اليوم. نظريا، يمكن للشخص السليم أن يأكل المزيد من البيض يوميا، لكنني من مؤيدي التنوع في الأطباق. لذلك، تناول 5 إلى 6 بيضات في الأسبوع سيكون إضافة جيدة لأشكال أساسية أخرى من البروتين: اللحوم والأسماك والدواجن والمأكولات البحرية".وتابعت أن المرضى الذين يعانون من حالات طبية معينة يجب أن يحدوا من كمية البيض في نظامهم الغذائي.وقالت الخبيرة: "يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وحادة في الجهاز الهضمي، وكذلك الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة الوزن، تناول البيض بحذر والاقتصار على بيضة واحدة يوميًا ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع". وتابعت رزارينوفا أن الاستهلاك المفرط للبيض يؤدي إلى تفاعلات حساسية وكذلك اضطرابات في الجهاز الهضمي. وذكرت الأعراض التي تشير إلى الإفراط في تناول بيض الدجاج: "من مظاهر الحساسية إلى التغيرات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ، والألم، والثقل، وزيادة تكوين الغازات، وزيادة التجشؤ بالهواء برائحة البروتين غير المهضوم، وحموضة المعدة". ولا ينصح بوضع البيض على باب الثلاجة: فعند فتحه، يسخن المنتج. خارج الثلاجة، يمكن تخزين البيض في الظلام عند درجة حرارة لا تزيد عن 20 درجة ورطوبة الهواء من 70-75 في المائة. ونوهت رازارينوفا إلى أنه لا يمكن غسل البيض إلا قبل الاستخدام.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع