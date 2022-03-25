https://arabic.sputniknews.com/20220325/دونيتسك-الشعبية-تتهم-القوات-الأوكرانية-بشن-8-عمليات-قصف-في-المنطقة-1060470068.html
"دونيتسك الشعبية" تتهم القوات الأوكرانية بشن 8 عمليات قصف في المنطقة
"دونيتسك الشعبية" تتهم القوات الأوكرانية بشن 8 عمليات قصف في المنطقة
اتهمت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بتنفيذ 8 عمليات قصف في المنطقة، باستخدام قذائف هاون من العيار 152 ميليمترا . 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T22:23+0000
2022-03-25T22:23+0000
2022-03-25T22:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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دونيتسك - سبوتنيك. وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان، على "تيليغرام"، أن القوات الأوكرانية أطلقت عند الساعة 0.30 ثمانية قذائف هاون من العيار 152 ميليمترا على بلدة يلينوفكا".وفي وقت سابق، قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إنه ومنذ 4 مارس ، لم توافق السلطات الأوكرانية على أي ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين قدمتها روسيا في كييف، تشيرنييف، سومي، خاركيف وماريوبول.وأضاف في إفادة صحفية: "بدءًا من 4 مارس، ولأغراض إنسانية حصريًا، قدمت روسيا ممرات إنسانية يومية في كييف، تشيرنيهيف ، سومي ، خاركوف وماريوبول. من بينها ممر إنساني واحد إلى روسيا وآخر عبر الأراضي التي تسيطر عليها سلطات كييف إلى الحدود الغربية لأوكرانيا. ولم يوافق الجانب الأوكراني قط على وجود ممر إنساني واحد باتجاه روسيا طوال الفترة بأكملها".وأشار في الوقت نفسه إلى أن الجانب الروسي ينسق يوميا كل الممرات الإنسانية الإضافية التي اقترحتها كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
"دونيتسك الشعبية" تتهم القوات الأوكرانية بشن 8 عمليات قصف في المنطقة
اتهمت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بتنفيذ 8 عمليات قصف في المنطقة، باستخدام قذائف هاون من العيار 152 ميليمترا .
دونيتسك - سبوتنيك
. وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان، على "تيليغرام"، أن القوات الأوكرانية أطلقت عند الساعة 0.30 ثمانية قذائف هاون من العيار 152 ميليمترا على بلدة يلينوفكا".
وفي وقت سابق، قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إنه ومنذ 4 مارس ، لم توافق السلطات الأوكرانية
على أي ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين قدمتها روسيا في كييف، تشيرنييف، سومي، خاركيف وماريوبول.
وأضاف في إفادة صحفية: "بدءًا من 4 مارس، ولأغراض إنسانية حصريًا، قدمت روسيا ممرات إنسانية يومية في كييف، تشيرنيهيف ، سومي ، خاركوف وماريوبول. من بينها ممر إنساني واحد إلى روسيا وآخر عبر الأراضي التي تسيطر عليها سلطات كييف إلى الحدود الغربية لأوكرانيا. ولم يوافق الجانب الأوكراني قط على وجود ممر إنساني واحد باتجاه روسيا طوال الفترة بأكملها".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الجانب الروسي ينسق يوميا كل الممرات الإنسانية الإضافية التي اقترحتها كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.